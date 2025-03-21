Большая стройка: зачем Баста и Toxi$ надели каски и спецовку

Стела с именами российских поп-звезд — лидеров чартов, героев альтернативной сцены, известных рэперов и молодых талантов — появилась на Воробьевых горах в Москве. Некоторые из музыкантов буквально приложили руку к созданию объекта. Лолита, Баста и молодой исполнитель Toxi$ на один день сменили сценические костюмы на строительную спецовку — роли рабочих они примерили для съемок анонса лайнапа предстоящего фестиваля VK Fest. О том, как они справились с задачей и кто еще составит им компанию на сцене, — в репортаже «Известий» с площадки.

«Я была гордая, будто принесла домой аттестат»

Еще вечером 17 марта Лолита дефилировала по подиуму на показе Игоря Гуляева, певица закрывала его шоу на Московской неделе моды. А уже наутро артистка ловко сменила амплуа модели на роль строителя. Приехала на Воробьевы горы, где почти закончили возводить стелу с именами участников будущего VK Fest, скинула с плеч шикарную шубу дизайнера (подарок на день рождения), накинула зеленую жилетку и белую строительную каску. Свою табличку она лично прикрепила к конструкции по соседству с «Комнатой культуры», Анной Асти, Хаски и другими именами. Лолита присоединится к фестивалю в его второй день в Москве. 20 июля она выступит на Синей сцене. Для певицы это уже не первый опыт участия в VK Fest.

— Конечно, первый раз запомнился больше всего, потому что, когда появилось вообще такое движение VK Fest, я уже была достаточно взрослым артистом, а это была классная дорога для молодых исполнителей. И ты думаешь, что по возрасту пролетел мимо и тебя не позовут, а напрашиваться неудобно. И вдруг тебя приглашают, вдруг публика тебя принимает так же, как и молодежь! Я была гордая, будто принесла домой аттестат: мама, я была на VK Fest! — вспомнила в беседе с «Известиями» Лолита.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Певица Лолита

Следом на подъемнике к самой верхней точке стелы с видом на «Лужники», чтобы закрепить другую табличку, поднялся 20-летний рэпер Toxi$. Его выступление пройдет в июле в Санкт-Петербурге. Когда именно там в 2015 году состоялся первый VK Fest, будущий артист еще был ребенком.

— В прошлом году я выступал на фестивале впервые. Это было огромной мечтой с самого начала моего творческого пути! — признался он «Известиям».

Компанию на съемочной «строительной» площадке ему составил его опытный коллега — Баста, который из года в год становится одной из главных звезд фестиваля и путешествовал вместе с ним в разные города проведения.

— Мне очень запомнилось мое выступление в Красноярске на острове Татышев в прошлом году — и локация, удивительное место, и большое количество людей и интересных встреч. Было уютно! Конечно, из года в год поражают размах, подготовка, отношение к организации в целом. В этом году мне посчастливилось выступить в Челябинске и Казани. У меня там много друзей, — сказал Баста «Известиям».

Кто выступит на VK Fest 2025

Москва, Питер и Сириус (Сочи) — стабильные точки на карте фестиваля, но каждый год к ним присоединяются новые территории. Челябинск и Казань в 2025 году впервые примут VK Fest. Юлия Савичева готовится дебютировать на его сцене. С городами-участниками, где она выступит, ее связывают особые воспоминания.

— Челябинск практически моя земля, потому что я родилась рядом — в Кургане. Это вызывает у меня очень теплые ощущения. Что касается Сочи, помню, как мы только начинали гастролировать с «Фабрикой звезд 2» и давали много концертов в этих прибрежных городах, и, конечно, тусовка была веселая! (Смеется.) Третий город, в котором я выступлю на VK Fest, — Казань, — поделилась Юлия Савичева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Певица Юлия Савичева

В столице Южного Урала, помимо нее и Басты, 14 июня выступят «Три дня дождя», Mary Gu, «Комната культуры», Ольга Бузова, в Казани 29 июня — Zoloto (еще один дебютант года), «Хлеб», «Три дня дождя», «Комната культуры». В Сириусе фестиваль пройдет 21 июня. Там Юлии Савичевой компанию составят «Три дня дождя», «Комната культуры», JANAGA и BLIZKEY.

— На VK Fest в этом году обязательно будут и «Горы», и новые песни, — пообещал исполнитель BLIZKEY. — Мне кажется, для любого артиста в первую очередь это большое развитие в плане новой аудитории. На концерт люди приходят послушать именно тебя. А на фестивале — публика с разными предпочтениями, и ты должен ее завоевать. Это интересно, в этом есть какой-то вызов. И после моего выступления в прошлый раз у меня появилась большая новая классная аудитория.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Музыкант BLIZKEY (Валерий Майромян)

Следом фестиваль приедет в Санкт-Петербург. 5 июля на Синей сцене свои хиты исполнят Anna Asti, «Три дня дождя», Элджей, «Хлеб», IOWA, а также трио, покорившее чарты треком «Гламур», — Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets. На Белой сцене выступят Toxi$, JAKONE, A.V.G, Куок, Whole Lotta Swag и Минаева, чья «Шоколадка» в прошлом году звучала буквально отовсюду. Хедлайнером Фиолетовой сцены станет NEMIGA. Также на VK Fest свои хиты исполнит Хаски. Во второй день, 6 июля, на Синюю сцену выйдут Клава Кока, Zoloto, Mary Gu, Niletto, Джиган, Mona, Elman, Toni, «Комната культуры» и BEARWOLF. На Белую — Saluki, Тося Чайкина, Lida, JANAGA и BLIZKEY. На фиолетовую — Marytale, инди-группа «Элли на маковом поле».

По традиции, завершится фестиваль в Москве. 19 июля на Синей сцене выступят Anna Asti, «Три дня дождя», Элджей, «Хлеб», IOWA, «Комната культуры» и Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets. На Белой — Хаски, JAKONE, A.V.G, Куок, Whole Lotta Swag, BLIZKEY и Минаева. На Фиолетовой — NEMIGA, Marytale. На следующий день эстафету на Синей сцене примут Лолита, Zoloto, Niletto, Big Baby Tape, Клава Кока, Джиган, Mona, Elman, Toni и Ольга Бузова. На Белой сцене выступят Тося Чайкина, Lida и JANAGA. На Фиолетовой — «Элли на маковом поле».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Руководитель VK Fest Зоя Новикова

— Фестиваль меняется каждый год. В этом году мы откроем еще одну сцену в Москве — электронную. Теперь она будет не только в Петербурге. Там будет звучать электронная музыка. Публика ее просила и ждала, — поделилась планами руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Пока, впрочем, организаторы раскрыли не все карты. К лайнапу присоединятся другие артисты, имена которых пока держатся в секрете. Кроме того, на фестивале выступит Ваня Дмитриенко, но в какой город он приедет, тоже станет известно позже.