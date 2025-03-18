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Прочитал коллекцию: что показал на Московской неделе моды Игорь Гуляев

Острые козырьки, длинные ногти и нахлест Марлен Дитрих
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В столице 17 марта завершился пятый день Московской недели моды. Коллекции представили больше 10 брендов. Финальный показ провел дизайнер Игорь Гуляев, хорошо известный российской и зарубежной публике. На подиуме он представил переосмысление моды рубежа XIX–XX веков под влиянием современных тенденций. Подробнее — в репортаже «Известий», которые были в числе зрителей шоу.

Показ Игоря Гуляева на Неделе моды в Москве

История Модного дома Игоря Гуляева берет отсчет в 2009 году, когда была создана его дебютная коллекция. Тогда же произошло судьбоносное в его карьере событие: в его изделии на сцене Ледового дворца в Санкт-Петербурге появилась Уитни Хьюстон, которая давала там концерт. Уже за ней в нарядах Гуляева блистали Лара Фабиан, Монсеррат Кабалье, Орнелла Мути. И это не весь список зарубежных звезд, с кем сотрудничал дизайнер.

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
Дизайнер Игорь Гуляев и итальянская актриса Орнелла Мути



Среди отечественной публики у него тоже немало поклонников. Одними из первых на его показ в Москве в рамках Недели моды пришли Иосиф Пригожин и Валерия.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Иосиф Пригожин и Валерия



— Мы с Игорем давно дружим. Он принимал участие в знаковом событии в моей жизни, это концерт в «Альберт-холле». Я выходила на сцену в его кутюрных нарядах, и мы покорили Лондон. Его главная муза — его мама, которую он обожает и боготворит. Мне кажется, это отношение он проецирует на всех женщин, создавая эти наряды, — сказала певица «Известиям».


Нина Семеновна за час до начала шоу появилась на бекстейдже, за кулисами подиума. Там же можно было наблюдать за рождением героев мира Гуляева — все с узкими зелеными бровями-ниточками и длинными ногтями.

— Это, с одной стороны, такой нахлест Марлен Дитрих, с другой — современная культура, где в моде длинные ногти-стилеты. Мы берем контрастные стилевые направления, и получается что-то уникальное, — поделилась с «Известиями» член команды Игоря Гуляева Элина Камбарова.

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Коллекция сезона осень-зима-2025/26 получила название «Назад, вчера — сегодня…Завтра…». Она приглашает в путешествие во времени, где переплетаются элегантные вечерние силуэты прошлых эпох, шик богемных 1990-х и свобода 2000-х, эклектичная мода наших дней и представление о будущем. Женские образы балансируют на грани силы и хрупкости. В мужских — мощь, структура и игра фактур: тяжелые ткани и строгие силуэты.

— Эта коллекция — сильнейшая за всю мою историю. Примерно 60% — от кутюр, сшито вручную. Очень серьезный уровень исполнения помимо красоты, стиля и потрясающего периода в моде рубежа XIX–XX веков. Это такое Гэтсби XXI века. Это красиво! Это круто! Мужчина выглядит мужчиной, женщина выглядит женщиной, а вместе это потрясающий тандем, — сказал Игорь Гуляев «Известиям» перед шоу.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Дизайнер Игорь Гуляев



Всё это, говорит дизайнер, он собирал в себе несколько лет — со времен пандемии.

— Я, честно, устал от простой повседневной одежды, — признался Гуляев. — Мы в стране научились делать крутой продукт. Да, нам сложно, да — с мастерами тяжело, их мало. Да, с тканями, фурнитурой тяжело. Но, если ты любишь работу, ты все найдешь.

Театр Игоря Гуляева

Первый выход задал тон всему показу — это было скорее театральное представление. Не модели дефилировали по подиуму, а герои будто знакомой обложкой старой книги или черно-белого кино томно и задумчиво прогуливались по дождливой вечерней улице тебе навстречу. То попадается компания из шестерых молодых парней. За ними — элегантная молодая пара. Всё под душераздирающее от нот ностальгии музыкальное оформление.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов


Главным аксессуаром стали карманные круглые часы на цепочке вроде тех, что когда-то носили джентльмены, а головным убором — кепки-восьмиклинки, как у героев «Острых козырьков». В коллекции Гуляева острые воротнички, а еще длинные манжеты, жабо. Этот голос прошлого созвучен с настоящим и с легкой руки дизайнера миксуется с модным сегодня леопардом. Он встречается в пальто, воротниках, беретах, сумках.


В прошлом году на подиум Московской недели моды во время показа Игоря Гуляева в качестве модели вышла Лолита. Будут ли сюрпризы с точки зрения кастинга в этом году — было одной из интриг. В этом смысле дизайнер остался стабилен. Показ вновь закрывала Лолита. 61-летняя певица появилась перед публикой в длинном облегающем платье с открытой спиной. А после самого дизайнера гости встретили аплодисментами. В первом ряду были Митя Фомин, Сергей Зверев, Катя Лель.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Лолита



— С огромным удовольствием в его шикарнейших образах, костюмах я появляюсь и на сцене, и в повседневной жизни. Я обожаю его работы! Он вообще непредсказуемый, очень неординарный творческий человек, — поделилась Катя Лель с «Известиями».

Впереди еще 15 шоу. В заключительный день Московской недели моды пройдут показы Pia Lindsay Studio (США), Masterpeace (Москва), INNIKI by Isabella Dordosova (Якутск) и других брендов.

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