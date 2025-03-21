Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО уничтожили 43 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь
Общество
Мошенники стали использовать имена российских звезд для обмана россиян
Мир
«Коалиция желающих» отказалась от идеи разместить сухопутные войска на Украине
Армия
Разведчики Южной группировки войск поразили три пункта управления украинских БПЛА
Мир
Bild узнала о возможности передачи «Северного потока – 2» США для поставок газа в ФРГ
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность и преимущественно без осадков в Москве 21 марта
Мир
В составе делегации РФ на переговорах с США 24 марта не будет представителей МИДа
Мир
Макрон анонсировал саммит «коалиции желающих» с участием Зеленского 27 марта
Мир
Трамп пообещал до 20 лет тюрьмы участникам саботажей против Tesla
Армия
Бойцы группировки войск «Восток» эвакуировали группу мирных жителей в ДНР
Общество
Синоптик спрогнозировал ночные морозы в Московском регионе до понедельника
Мир
Лидеры ЕС нашли способ противодействовать Орбану и его блокировке помощи Киеву
Мир
СМИ сообщили о планах стран Европы встретиться в Париже для обсуждения по Украине
Мир
NYT сообщила о планах Пентагона открыть Маску планы США на случай войны с Китаем
Мир
Трамп поручил составить список земель с месторождениями полезных ископаемых
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика ВСУ выехать из Суджи
Мир
Reuters узнало об одобрении США продажи высокоточных ракет Саудовской Аравии

Дрон-детектор «Булат» сможет определять типы беспилотников ВСУ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Детекторы «Булат» смогут безошибочно не только обнаруживать, но и идентифицировать широко применяемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) дроны типа «Баба-яга» и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Это позволит российским бойцам своевременно отреагировать на угрозу и сохранить жизни, считают эксперты.

Страж полета: для аэропортов России разработана система защиты от БПЛА
Она позволит сорвать атаки противника, не нарушая работы радиотехнических средств воздушной гавани

Новые детекторы работают благодаря специальным настройкам, позволяющим выделить сигнал передатчика Herelink, который используется на таких летательных аппаратах. При хороших погодных условиях российские военнослужащие смогут узнать об их приближении на расстоянии 20 км.

«Баба-яга» является опасным БПЛА, способным нанести серьезные повреждения технике и укрытиям. Они смертельно опасны для личного состава, потому что могут переносить крупногабаритный и тяжелый груз, в том числе взрывные устройства с высоким радиусом поражения», — рассказал «Известиям» директор по развитию команды компании-разработчика 3mx Сергей Шандобыло.

По словам разработчиков, до этого в зоне СВО не было дрон-детектора, способного обнаруживать дроны с передатчиками Herelink, теперь появился обновленный «Булат».

Сейчас в зоне специальной военной операции в небе летает множество беспилотных летательных аппаратов разных типов, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

«В частности, это могут быть разведчики или бомбардировщики. И если знать, что именно приближается к подразделению, то можно грамотно среагировать, понеся минимальный ущерб или никакого. Дальность действия «Булата» позволяет также успеть замаскировать орудие или технику», — уточнил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отражен «Булатом»: дрон-детектор сможет определять типы атакующих БПЛА

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025