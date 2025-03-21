Дрон-детектор «Булат» сможет определять типы беспилотников ВСУ

Детекторы «Булат» смогут безошибочно не только обнаруживать, но и идентифицировать широко применяемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) дроны типа «Баба-яга» и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Это позволит российским бойцам своевременно отреагировать на угрозу и сохранить жизни, считают эксперты.

Новые детекторы работают благодаря специальным настройкам, позволяющим выделить сигнал передатчика Herelink, который используется на таких летательных аппаратах. При хороших погодных условиях российские военнослужащие смогут узнать об их приближении на расстоянии 20 км.

«Баба-яга» является опасным БПЛА, способным нанести серьезные повреждения технике и укрытиям. Они смертельно опасны для личного состава, потому что могут переносить крупногабаритный и тяжелый груз, в том числе взрывные устройства с высоким радиусом поражения», — рассказал «Известиям» директор по развитию команды компании-разработчика 3mx Сергей Шандобыло.

По словам разработчиков, до этого в зоне СВО не было дрон-детектора, способного обнаруживать дроны с передатчиками Herelink, теперь появился обновленный «Булат».

Сейчас в зоне специальной военной операции в небе летает множество беспилотных летательных аппаратов разных типов, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

«В частности, это могут быть разведчики или бомбардировщики. И если знать, что именно приближается к подразделению, то можно грамотно среагировать, понеся минимальный ущерб или никакого. Дальность действия «Булата» позволяет также успеть замаскировать орудие или технику», — уточнил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отражен «Булатом»: дрон-детектор сможет определять типы атакующих БПЛА