Telegraph сообщила о планах Великобритании отправить истребители Typhoon на Украину

Великобритания на встрече в постоянном объединенном штабе обсуждала отправку истребителей Typhoon на Украину для обеспечения воздушного прикрытия. Об этом 20 марта сообщила газета The Telegraph.

По словам источника, на встрече обсуждалось британское воздушное прикрытие, на случай если британские солдаты отправятся на Украину и «возникнет необходимость в прикрытии с воздуха».

«Мы бы никогда не отправили британские войска на землю, не обеспечив им воздушное прикрытие», — отметил собеседник газеты.

Он также заявил, что королевские ВВС могут предоставить для воздушного патрулирования либо истребители Typhoon, либо F-35.

Ранее, 16 марта, газета The Telegraph сообщала, что так называемая коалиция желающих, состоящая из западных стран, не смогла прийти к согласию по вопросу отправки войск на Украину после возможного урегулирования конфликта. По данным издания, группа союзников до сих пор не достигла конкретного соглашения о миротворческих силах на украинской территории.