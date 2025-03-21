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На Ставрополье ввели ограничение транспорта на автодороге в Новоалександровском округе

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Фото: t.me/gibdd26
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На автодороге в Новоалександровском округе Ставропольского края ввели временное ограничение транспорта. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Причиной введенных ограничений стали проводимые мероприятия по ликвидации возгорания нефтебазы вблизи станицы Кавказской Краснодарского края», — говорится в сообщении в Telegram-канале службы.

Объезд данного участка возможен по альтернативным маршрутам автодорог: «Новоалександровск — Григорополисская — Армавир» и «Новоалександровск — Горьковский — Штурм».

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О пожаре на нефтебазе стало известно 19 марта. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы. Позже уточнялось, что специалисты боролись с огнем на площади 4250 кв. м.

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