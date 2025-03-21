На Ставрополье ввели ограничение транспорта на автодороге в Новоалександровском округе
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- На Ставрополье ввели ограничение транспорта на автодороге в Новоалександровском округе
На автодороге в Новоалександровском округе Ставропольского края ввели временное ограничение транспорта. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Причиной введенных ограничений стали проводимые мероприятия по ликвидации возгорания нефтебазы вблизи станицы Кавказской Краснодарского края», — говорится в сообщении в Telegram-канале службы.
Объезд данного участка возможен по альтернативным маршрутам автодорог: «Новоалександровск — Григорополисская — Армавир» и «Новоалександровск — Горьковский — Штурм».
О пожаре на нефтебазе стало известно 19 марта. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы. Позже уточнялось, что специалисты боролись с огнем на площади 4250 кв. м.