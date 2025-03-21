Reuters узнало об одобрении США продажи высокоточных ракет Саудовской Аравии

Госдепартамент США одобрил первую продажу современных систем высокоточного оружия Саудовской Аравии на сумму порядка $100 млн на фоне совершаемых Соединенными Штатами ударов по Йемену. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

«Государственный департамент США одобрил продажу Саудовской Аравии передовых систем высокоточного оружия массового поражения на сумму около $100 млн», — следует из публикации.

Предполагается, что в потенциальной сделке США предоставят Саудовской Аравии APKWS (система лазерного наведения) и связанное с ним оборудование, а также проведут обучение по использованию.

Как отметило агентство, в сообщении не указано, подписано ли соответствующее соглашение.

Накануне, 20 марта, сообщалось, что американская авиация нанесла удары по позициям движения «Ансар Аллах» (хуситы) в йеменской провинции Ходейда. Американские самолеты четырежды атаковали район Эль-Катиб в округе Эль-Мина.

17 марта сообщалось, что десятки йеменских хуситов из «Ансар Аллах» погибли при ударах Соединенных Штатов по территории провинции Ходейда. За день до этого хуситы «Ансар Аллах» заявили, что выйдут на новый уровень эскалации, если США продолжат бомбардировки по территории Йемена.