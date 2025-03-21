Разведчики Южной группировки войск поразили три пункта управления украинских БПЛА
Разведчики Южной группировки войск поразили три пункта управления украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Минобороны 21 марта опубликовало видео боевой работы операторов FPV-дронов разведывательного батальона 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск.
На кадрах видно, как с помощью квадрокоптеров разведчики уничтожили три пункта управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Григоровка.
Кроме того, был поражен укрывавшийся в блиндажах личный состав ВСУ.
Ранее, 19 марта, Минобороны РФ сообщило, что расчет тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» отдельного отряда радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Южной группировки войск в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт ВСУ в районе города Часов Яр.