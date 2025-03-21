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Разведчики Южной группировки войск поразили три пункта управления украинских БПЛА

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Фото: Министерство обороны РФ
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Разведчики Южной группировки войск поразили три пункта управления украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Минобороны 21 марта опубликовало видео боевой работы операторов FPV-дронов разведывательного батальона 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск.

На кадрах видно, как с помощью квадрокоптеров разведчики уничтожили три пункта управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Григоровка.

Кроме того, был поражен укрывавшийся в блиндажах личный состав ВСУ.

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Ранее, 19 марта, Минобороны РФ сообщило, что расчет тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» отдельного отряда радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Южной группировки войск в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт ВСУ в районе города Часов Яр.

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