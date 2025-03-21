Синоптики спрогнозировали облачность и преимущественно без осадков в Москве 21 марта
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- Синоптики спрогнозировали облачность и преимущественно без осадков в Москве 21 марта
Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 21 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +8 до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –2.
В Московской области днем синоптики обещают небольшой снег и от +5 до +10 градусов, а ночью температура может упасть до –5.
Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 6–11 м/с.
Атмосферное давление составит 752–756 мм ртутного столба.
Ранее, 19 марта, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в начале следующей недели столбики термометров в столице могут подняться до отметки +14 градусов.