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Синоптики спрогнозировали облачность и преимущественно без осадков в Москве 21 марта

Гидрометцентр: в столице 21 марта ожидается облачность и отсутствие осадков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 21 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +8 до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –2.

В Московской области днем синоптики обещают небольшой снег и от +5 до +10 градусов, а ночью температура может упасть до –5.

Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 752–756 мм ртутного столба.

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Ранее, 19 марта, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в начале следующей недели столбики термометров в столице могут подняться до отметки +14 градусов.

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