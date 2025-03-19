Вильфанд спрогнозировал до 14 градусов тепла в Москве на следующей неделе

В начале следующей недели столбики термометров в столице могут подняться до отметки +14 градусов. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в среду, 19 марта.

«Температура воздуха 23 и 24 марта будет выше 10 градусов, днем прогнозируется от +6 до +11 градусов. В эти дни ожидается солнечная погода, потому что давление высокое. Воздушные массы уже будут перемещаться с юга», — сказал Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

Он добавил, что 25 марта днем ожидается от +9 до +14 градусов. Кроме того, в ближайшие дни прогнозируется малооблачная погода и почти без осадков.

«Много солнца будет в ближайшие дни. Если час стоять на улице, то можно и загореть», — заключил синоптик.

Ранее в этот день главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что апрель в Москве ожидается теплее нормы в среднем на 3 градуса, сообщает 360.ru.

По словам метеоролога, нехватка и избыток осадков в следующем месяце равновероятны, пишет «Москва 24».

5 марта Вильфанд сообщил, что температура воздуха весной 2025 года на территории России будет в пределах или чуть ниже нормы. Он также отметил, что прошедшая зима в стране стала второй самой теплой в истории наблюдений.