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Названы самые опасные хакерские группы 2025 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Специалисты компании «Информзащита» рассказали о самых опасных хакерских группировках, которые устраивали кибератаки с вымогательством на российские компании в 2025-м. На первом месте — международная Head Mare, она впервые появилась в 2023-м, ее цель — организации из России и Белоруссии. В январе этого года на ее долю пришлось около 15% всех атак с вымогательством.

С черного подхода: хакеры вчетверо усилили атаки на Россию
В топ наиболее пострадавших отраслей попали госсектор, почтовые сервисы и грузопассажирские перевозки

«Head Mare атакует многих: и концерн «Калашников», и РЖД, и белорусские интеграторы по информационной безопасности. При этом множество подобных группировок проправительственные. Это значит, что они «сидят» на зарплате у наших недругов и атакуют не самых уязвимых, но тех, взлом которых принесет максимальный экономический и информационный ущерб для России», — добавил генеральный директор Phishman, эксперт в области информационной безопасности Алексей Горелкин.

На втором месте LokiLocker. Она появилась в 2023 году, в январе 2025-го она отвечала примерно за 10% атак. Начиная с апреля 2023-го, по данным экспертов, LokiLocker атаковала не менее 62 компаний по всему миру, из них 21 — в России, рассказал Игорь Бедеров. В основном от действий группировки страдали компании малого и среднего бизнеса из сферы строительства, туризма, розничной торговли. Считается, что костяк LokiLocker составляют выходцы из стран Восточной Европы, среди которых есть Польша и Украина, добавил он.

На третьем месте Babuk2. Группировка действовала в 2020–2021 годах. Считается, что в 2025-м были созданы ее подражатели, уточнили в пресс-службе «Информзащиты».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Осторожно, злая атака: названы три самые опасные хакерские группировки

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