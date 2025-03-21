Трамп поручил составить список земель с месторождениями полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп поручил министру иностранных дел Соединенных Штатов Дугу Бергаму в течение 10 дней составить список всех федеральных земель с месторождениями полезных ископаемых. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном сайте Белого дома 20 марта.

«В течение 10 дней с даты издания настоящего приказа министр внутренних дел должен определить и предоставить <…> список всех федеральных земель, известных наличием месторождений полезных ископаемых и запасов», — поручил американский лидер.

Кроме того, он подписал указ, согласно которому министр обороны Пит Хегсет и министр энергетики Крис Райт должны содействовать привлечению частного капитала к проектам по добыче полезных ископаемых.

Они также ответственны за то, чтобы представители других министерств страны предоставляли таким коммерческим организациям всю возможную помощь для участия в проектах по добыче редкоземельных ресурсов.

Ранее, 18 марта, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что в сфере редкоземельных металлов РФ может сотрудничать и с США, и с другими странами, интерес с американской стороны, безусловно, есть. Он отметил, что у России внушительные запасы редкоземельных металлов, которые в разы превышают запасы на Украине, и они гораздо более экономически выгодны с точки зрения добычи.