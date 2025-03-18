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Дмитриев допустил сотрудничество РФ и США в сфере редкоземельных металлов

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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В сфере редкоземельных металлов РФ может сотрудничать и с США, и с другими странами, интерес с американской стороны, безусловно, есть. Об этом 18 марта сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос «Известий».

Он отметил, что у России внушительные запасы редкоземельных металлов, которые в разы превышают запасы на Украине, и они гораздо более экономически выгодны с точки зрения добычи.

«Мы смотрим действительно на ряд ведущих российских редкоземельных месторождений, они крайне перспективны, они крайне интересны, и, как президент [РФ Владимир Путин] говорил, мы открыты к тому, чтобы американские партнеры также инвестировали в эти месторождения. Есть ряд технологий, который необходимо применять для развития этих месторождений», — обозначил он.

Дмитриев также указал на большой интерес американской стороны к сотрудничеству в этой сфере.

«Безусловно, российские компании всегда у нас в приоритете, а с американцами мы можем сотрудничать, может быть, как некие совместные предприятия, только когда России это полезно и выгодно», — добавил он.

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Ранее в этот день Дмитриев также заявил, что Россия готова обсуждать с США идею совместной работы в космосе. По его словам, он обсуждал с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым возможность совместного взаимодействия с Соединенными Штатами при полетах на Марс.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский поручили своим командам возобновить работу над сделкой по совместной разработке полезных ископаемых и завершить ее. Данный вопрос поднимался в ходе переговоров делегаций государств в Саудовской Аравии.

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