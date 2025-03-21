В посольстве РФ в Эстонии рассказали о реконструкции инфраструктуры НАТО
Эстонские власти продолжают увеличивать расходы на укрепление военного потенциала страны, сказали «Известиям» в посольстве РФ в Таллине.
«Это происходит в том числе за счёт увеличения налоговой нагрузки на население. Помимо прочего, в последние годы проводится реконструкция действующей инфраструктуры НАТО», — отметили там.
В частности, в ноябре 2024 года были завершены ремонтные работы на авиабазе «Эмари»: обновлено покрытие взлётно-посадочной полосы, расширены возможности приёма военнослужащих путём возведения новых казарм и пищеблока.
В целом дипломаты констатируют, что эстонцы теряют интерес к теме, хотя малочисленные, но регулярные протестные митинги напротив здания посольства РФ сохраняются.
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