Вершинин рассказал о попытках Запада взять в «заложники» Совбез ООН
Ситуация в Совете безопасности свидетельствует о кризисе основ Организации объединённых наций, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«Западники раз за разом берут его «в заложники», используя не для выхода на взаимоприемлемые развязки по актуальным вызовам, а для сведения счетов с «неугодными» правительствами и проведения резонансных пиар-акций», — отметил он.
Дипломат констатировал усиливающуюся тенденцию игнорирования обязательных к исполнению решений СБ.
«Уже многое было сказано о саботаже резолюции 2202, одобрившей Минские соглашения. Но на этом история не заканчивается: евроатлантисты, к примеру, продолжают пренебрегать предписаниями Совбеза в контексте ближневосточного урегулирования, боснийского и косовского сюжетов», — подчеркнул он.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Вершинина «Известиям»:
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