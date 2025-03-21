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Опубликован список доступных для семейной ипотеки на вторичное жилье городов

«Дом.РФ» назвал города, в которых можно взять семейную ипотеку на вторичку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Россияне могут приобрести вторичное жилье по семейной ипотеке со ставкой 6% годовых в 901 населенном пункте. Это следует из перечня, составленного и опубликованного 20 марта компанией «Дом.РФ».

Уточняется, что среди таких городов те, в которых на начало текущего года строится два или меньше многоквартирных домов.

Среди них Мурманск, Воркута, Геленджик, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Назрань, Ухта, Енисейск и другие. Так, в списке есть города почти из всех регионов, кроме столичных.

Семьи могут оформить льготный кредит на готовую квартиру уже с 1 апреля.

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Ранее в этот же день аналитики ГК Atera сообщили «Известиям», что Москва и Московская область продолжают демонстрировать рекордную разницу в ценах на недвижимость. Жилье в столице уже сейчас дороже подмосковного в 1,7 раза, и, по мнению аналитиков, этот разрыв будет только увеличиваться.

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