Эксперты спрогнозировали цены на жилье в Москве и Подмосковье во II квартале

Москва и Московская область продолжают демонстрировать рекордную разницу в ценах на недвижимость. Об этом сообщили «Известиям» 20 марта аналитики ГК Atera.

Если в предыдущие годы стоимость квадратного метра в столице и области сближалась благодаря массовой программе льготной ипотеки с господдержкой, то в 2025 году на рынок жилья влияют внутренние факторы и общая экономическая нестабильность. В результате жилье в Москве уже сейчас дороже подмосковного в 1,7 раза, и, по мнению аналитиков, этот разрыв будет только увеличиваться.

Согласно данным на март 2025 года, средняя стоимость квадратного метра готового жилья в Москве составляет 275 тыс. рублей, в то время как в Подмосковье — 156 тыс. рублей. Эксперты прогнозируют, что во II квартале 2025 года цены в Московской области снизятся примерно на 3 тыс. рублей за квадратный метр, а в столице, напротив, вырастут на 2–2,5 тыс. рублей. Это усилит дисбаланс, который уже сейчас достигает 43,7%, что значительно превышает традиционную разницу в 15–20%, объясняемую статусом «столичной прописки».

Основными причинами такого дисбаланса эксперты называют завершение программы льготной ипотеки, которая действовала с 2021 по 2024 год и стимулировала спрос на жилье в Подмосковье, а также более высокую маржинальность столичных проектов для девелоперов. В Москве проще найти объекты с внутренней нормой доходности (IRR) на уровне 30%, что делает инвестиции в столичную недвижимость более привлекательными. В результате жилье в Москве становится более элитарным, а в Подмосковье — менее доступным для массового покупателя. Это может привести к смещению спроса с покупки на аренду и даже к оттоку населения из региона.

При этом эксперты отмечают, что во второй половине 2025 года цены на элитную недвижимость и жилье в коттеджных поселках могут вырасти на 17–20%. Это связано с ростом стоимости строительных материалов и увеличением расходов на оплату труда строительных бригад. Особенно это касается новых проектов, выходящих на рынок.

Несмотря на текущий дисбаланс, аналитики считают, что разрыв между ценами в Москве и Подмосковье не будет вечным. Программы развития области продолжают действовать, и со временем стоимость недвижимости в регионе будет «подтягиваться» к столичным показателям. Однако это произойдет не за счет снижения цен в Москве, а благодаря росту стоимости жилья в области. В этой связи эксперты рекомендуют обратить внимание на нишевые проекты, такие как таунхаусы и клубные поселки, которые могут стать выгодной инвестицией в долгосрочной перспективе.

Ранее, 25 января, сообщалось, что в России выросли риски резкого роста стоимости частных домов в связи с тем, что получить одобрение по заявке на льготный кредит в части банков стало значительно сложнее. Для части банков это вынужденная мера, таким образом они покрывают свои риски при выдаче льготных кредитов. Из-за этого появляются риски роста стоимости строительства и покупки готовых загородных домов на 6–15%.