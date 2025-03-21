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WSJ сообщила о подготовке Швецией элитных войск для противостояния РФ в Арктике

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Фото: Global Look Press/Alexander Welscher
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Швеция готовит войска на севере страны для противостояния с Россией в Арктике. Об этом в четверг, 20 марта, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Из публикации следует, что подготавливаемая на севере страны бригада расширяется наиболее активно среди других подразделений армии. При этом подготовка военных рассчитана так, чтобы во время боевых действий силы Финляндии и Норвегии оказывали им поддержку.

Отдельно газета уточнила, что примерно в том же регионе сейчас проходят подготовку военные США.

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Ранее, 18 декабря прошлого года, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что в результате действий НАТО растет напряженность в Арктическом регионе.

До этого, 17 сентября 2024-го, командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Североатлантический альянс изучает идею создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике.

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