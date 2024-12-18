Патрушев отметил рост напряженности в Арктике из-за НАТО

Напряженность в Арктическом регионе усиливается из-за действий НАТО. Об этом 18 декабря заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Военная активность стран — членов НАТО в Арктике способствует росту конфликтного потенциала в регионе. Проводимая странами Запада политика по сдерживанию России, введение санкций осложняют реализацию российских арктических проектов», — сказал он на заседании Морской коллегии.

По словам Патрушева, международное сотрудничество в рамках Арктического совета и других форматов было приостановлено. Кроме того, наблюдаются попытки обсуждения арктических вопросов без участия России.

Председатель Морской коллегии обратил внимание на то, что Арктическая зона России имеет критическое значение для национальной безопасности, так как здесь расположена самая протяженная часть государственной границы страны.

«Здесь проходит самая протяженная часть государственной границы России — около 20 тыс. км, которую необходимо охранять и защищать от участившихся провокационных действий наших арктических соседей», — подчеркнул Патрушев.

Ранее, 12 декабря, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Александр Моисеев заявил, что страны НАТО активизировали военную деятельность в Арктическом регионе. Они отрабатывают способы применения войск в сложных климатических условиях Заполярья, расширяют регион оперативного применения Военно-морских сил в Северном Ледовитом океане.

До этого, 2 декабря, посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что усиление военной деятельности НАТО в Арктике чревато рисками опасных инцидентов и эскалации. По его словам, рисками опасных инцидентов и эскалации чревато отсутствие эффективных мер доверия и каналов коммуникации по военной линии.

30 ноября в северной части Норвегии появился центр десантных операций. Уточнялось, что это сделано в рамках «очередного шага НАТО по усилению своих операций на границе с Россией в Арктике».