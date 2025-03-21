В Армении рассказали о переносе рассмотрения законопроекта о вступлении в ЕС
В Армении на два месяца отложили рассмотрение законопроекта о начале процесса вступления в ЕС, сообщил «Известиям» депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян.
«Во время последнего рассмотрения документа в начале марта (комиссией по евроинтеграции, а не всем парламентом. — «Известия») произошла внезапная ситуация. Решили отложить рассмотрение на два месяца. Пока этот вопрос на повестке не стоит», — сказал он.
9 января правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС. После этого 12 февраля документ был принят в первом чтении парламента республики. Изначально второе чтение должно было состояться 4 марта, но его перенесли, обосновав такое решение «техническими причинами». После этого в СМИ сообщали, что второе чтение должно пройти 25 марта.
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