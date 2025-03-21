Замглавы МИД РФ рассказал о кризисе оонцентричной системы
Страны Запада постоянно пытаются использовать механизмы Организации Объединенных Наций в личных корыстных целях, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«К сожалению, в настоящее время оонцентричная система находится в кризисе. Его истоки — попытки коллективного Запада, не желающего делиться влиянием с мировым большинством, превратить организацию из инструмента построения многополярного миропорядка в механизм реализации своих корыстных интересов», — отметил он.
По его словам, как следствие, авторитет ООН «проседает» и организация теряет способность полноценно выполнять свои функции.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Вершинина «Известиям»:
«Россия сознает свою особую ответственность за будущее ООН»