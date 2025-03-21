Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова усомнилась в предложенном Трампом перемирии из-за нарушений со стороны Киева
Мир
Евросоюз отказался размораживать российские активы
Мир
Келлог анонсировал непрямые переговоры между РФ и Украиной в Саудовской Аравии
Мир
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией
Мир
Посольство РФ в Париже вручило блокадникам и детям войны медали 80-летия Победы
Мир
В составе делегации РФ на переговорах с США 24 марта не будет представителей МИДа
Мир
Переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта
Мир
Трамп заявил о скором подписании сделки по ресурсам с Украиной
Мир
В Польше рекомендовали гражданам запастись едой и лекарствами на три дня
Мир
Венесуэла приняла 311 своих мигрантов из Мексики
Мир
Пентагон расторг оборонные контракты и гранты на $580 млн
Мир
СМИ сообщили о планах стран Европы встретиться в Париже для обсуждения по Украине
Спорт
Дзюба, Фомин и Солдатенков покинули расположение сборной РФ перед игрой с Замбией
Экономика
Курс доллара снова поднялся выше 85 рублей
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика ВСУ выехать из Суджи
Экономика
В Минфине не увидели оснований для расширения семейной ипотеки
Спорт
Волейболисты «Динамо» выиграли первый после отстранения международный турнир

В Московском Политехе представили Фалькову новый электромобиль

0
EN
Фото: t.me/government_rus
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Московский Политех продемонстрировал главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову отечественный электромобиль. Об этом в четверг, 20 марта, сообщила пресс-служба правительства.

«Валерию Фалькову представили предсерийный образец отечественного электромобиля в Московском политехе. Проект вышел на стадию изготовления предсерийной партии», — говорится в публикации пресс-службы в Telegram.

Над электромобилем категории L7 компании «Автотор Холдинг» также работала инженерная школа электротранспорта. Так, инженеры оптимизировали подвеску, рулевое управление, разработали несущие элементы, центральный блок управления и CAN-шину.

Уточняется, что современные IT-технологии, в том числе 3D-моделирование, испытания в виртуальной реальности и цифровые двойники, позволили минимизировать количество дорогостоящих натуральных тестирований и ускорить процесс разработки электромобиля.

Кроме того, Фалькову представили разработки инвестиционного предприятия «Авиа-Концепт». В компании практикуются магистранты Политеха.

На зарядку становись: каким будет новый российский электромобиль
Как «Янтарь» будет обходиться без аккумулятора

Накануне, 17 марта, заместитель председателя совета директоров «Автотор Холдинг» Александр Сорокин заявил, что разработанный в России электромобиль категории L7 вышел на стадию изготовления предсерийной партии. Компактный электромобиль предназначен для эксплуатации в городских условиях и ориентирован на студентов, молодые семьи, городские службы, каршеринг и сервисы доставки.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025