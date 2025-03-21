В Московском Политехе представили Фалькову новый электромобиль
Московский Политех продемонстрировал главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову отечественный электромобиль. Об этом в четверг, 20 марта, сообщила пресс-служба правительства.
«Валерию Фалькову представили предсерийный образец отечественного электромобиля в Московском политехе. Проект вышел на стадию изготовления предсерийной партии», — говорится в публикации пресс-службы в Telegram.
Над электромобилем категории L7 компании «Автотор Холдинг» также работала инженерная школа электротранспорта. Так, инженеры оптимизировали подвеску, рулевое управление, разработали несущие элементы, центральный блок управления и CAN-шину.
Уточняется, что современные IT-технологии, в том числе 3D-моделирование, испытания в виртуальной реальности и цифровые двойники, позволили минимизировать количество дорогостоящих натуральных тестирований и ускорить процесс разработки электромобиля.
Кроме того, Фалькову представили разработки инвестиционного предприятия «Авиа-Концепт». В компании практикуются магистранты Политеха.
Накануне, 17 марта, заместитель председателя совета директоров «Автотор Холдинг» Александр Сорокин заявил, что разработанный в России электромобиль категории L7 вышел на стадию изготовления предсерийной партии. Компактный электромобиль предназначен для эксплуатации в городских условиях и ориентирован на студентов, молодые семьи, городские службы, каршеринг и сервисы доставки.