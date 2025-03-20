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На Кубани мать пыталась убить ножом двухмесячного сына

СК РФ: на Кубани мать пыталась убить ножом двухмесячного сына
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Фото: t.me/kubansledcom
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В городе Курганинск Краснодарского края 32-летняя женщина нанесла своему двухмесячному сыну ножевые ранения, пытаясь убить его. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного Комитета (СК) России по региону.

«По версии следствия, сегодня днем фигурантка нанесла своему двухмесячному сыну множественные ножевые ранения в область живота. Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство сына, фигурантка не смогла, поскольку ее действия были пресечены ее отцом», — уточнили в ведомстве.

Пострадавший ребенок сейчас находится под наблюдением врачей в больнице. Ему оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемая, в свою очередь, была доставлена к следователю. О ее мотивах не сообщается.

«Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в покушении на убийство своего сына (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — заявили в Следкоме.

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14 марта в Нижнем Тагиле отправили под стражу 36-летнюю женщину, которая бросила новорожденного сына на скамейке в мороз. Ранее, 4 марта возле одного из подъездов в Нижнем Тагиле был обнаружен ребенок, его доставили в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позже, 8 марта, женщину нашли по ДНК, задержали и допросили. Она пояснила, что родила младенца и решила избавиться от него.

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