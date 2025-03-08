На Урале нашли по ДНК мать оставленного на лавочке в мороз новорожденного

Следователи нашли и допросили мать новорожденного ребенка, оставленного на скамейке в мороз в Нижнем Тагиле. Об этом 8 марта сообщило следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СК) по Свердловской области.

Уточняется, что 4 марта возле одного из подъездов в Нижнем Тагиле был обнаружен ребенок, его доставили в больницу. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство новорожденного»).

Согласно данным ведомства, у младенца был взят образец эпителия для определения его генотипа, который затем сравнили с имеющейся базой данных ДНК. Результаты теста показали совпадение с генетическим кодом женщины из Нижнего Тагила, ранее имевшей судимости. Эксперты предположили, что она может быть матерью или сестрой ребенка.

«Она была найдена и допрошена следователем СК по обстоятельствам уголовного дела. Женщина призналась в том, что это она родила младенца и решила избавиться от него, оставив на улице», — указано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время женщину госпитализировали из-за тяжелого послеродового состояния. В ближайшее время будет решено, какую меру пресечения применить в ее отношении.

В конце февраля студентка Канского политехнического колледжа родила ребенка в туалете общежития, после чего поместила его в мусорное ведро и отправилась в душ. Тело новорожденной было найдено соседками студентки, которые сообщили о происшествии воспитателю общежития. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).