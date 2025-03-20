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Курс доллара снова поднялся выше 85 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Внебиржевой курс доллара на международном рынке Forex 20 марта поднялся выше 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

По информации на 13:05 мск, курс доллара поднялся до 85,38 рубля. Позднее доллар замедлил снижение. В 21:00 валюта торгуется на уровне 84,92 рубля.

При этом Центральный банк России повысил официальный курс доллара до 84,39 рубля.

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Курс доллара на торгах 17 марта просел ниже 82 рублей впервые с июня 2024 года. Рубль также окреп по отношению к другим валютам — до 91,5 за евро и 11,5 за юань. Его позиции заметно усилились на фоне новостей о разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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