На Украине в центре Ровно взорвался автомобиль
В центре города Ровно на западе Украины взорвался гражданский автомобиль. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе местной полиции.
«Событие квалифицировано как теракт. Предварительно установлено, что в автомобиле произошла детонация самодельного взрывного устройства», — говорится в Telegram-канале.
Инцидент произошел днем 20 марта на улице Киевской. В результате пострадали водитель и пассажир автомобиля, их госпитализировали.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Украинский телеканал ТСН 17 марта сообщил о взрывах в Вышгородском районе Киевской области и городе Кировограде. Отмечалось, что в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.