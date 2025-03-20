Сирийский лидер аш-Шараа снова отказал Бербок в рукопожатии

Новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа снова отказался от рукопожатия с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Об этом 20 марта сообщил телеканал NTV.

«Во время своего второго визита в Дамаск министр иностранных дел Анналена Бербок также не была встречена рукопожатием со стороны переходного президента Сирии», — отметили там.

Уточняется, что глава МИД ФРГ прибыла в Дамаск вместе с депутатом бундестага от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армином Лашетом. По данным издания, глава сирийской администрации не поприветствовал рукопожатием и его.

Однако министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани пожал руку Бербок, принимая гостей у входа в президентский дворец, пишет NTV.

Газета Die Welt 3 января сообщила, что представители администрации Сирии отказали в рукопожатии Бербок, которая вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро прибыла с необъявленным визитом в арабскую республику.

На кадрах, опубликованных изданием, можно увидеть, что Бербок подходит к делегации сирийской администрации. При этом оба политика из Сирии приложили руку к сердцу, давая понять, что не собираются пожимать руку главе МИД Германии. Сразу после этого к ним подходит мужчина из делегации ФРГ, которому представители САР сами протягивают руки для рукопожатия.