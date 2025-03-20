Жителей Южно-Сахалинска предупредили о лавинах

В ближайшие сутки в Южно-Сахалинске ожидается лавинная опасность. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на информацию мэрии города.

Сход снежных масс возможен в районах и селах вблизи гористой местности. Неблагоприятная обстановка будет складываться 21 марта.

11 марта экспедиционная группа из девяти человек оказалась под лавиной на горе Арагац в Армении. Восьми туристам удалось выбраться самостоятельно, один пропал.

Специалисты напоминают, что сход лавин чаще происходит на безлесных склонах. Во время схода лавины рекомендуется сбросить все вещи и постараться укрыться за большим камнем. При попадании в лавину следует подтянуть ноги к животу, а руки к груди, прижать к лицу ладони или шарф. Когда лавина начала останавливаться, необходимо руками расширять пространство перед лицом и грудью.