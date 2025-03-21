Эксперт рассказал о безопасном использовании электросамокатов

Средство индивидуальной мобильности (СИМ) предназначено для индивидуального перемещения. О том, как безопасно использовать электросамокаты и какие предусмотрены штрафы за их использование, 21 марта «Известиям» рассказал адвокат коллегии адвокатов Москвы «Грифон», преподаватель Высшей школы правоведения РАНХиГС, член Ассоциации юристов России Евгений Кривцун.

«Устройство будет отнесено к СИМ, если его масса до 35 кг и мощность двигателя до 0,25 кВт. Стоит обратить внимание на разницу в определениях. СИМ не относится к механическим транспортным средствам, из этого проистекают и особенности в статусе», — сказал он.

По словам эксперта, к водителю СИМ как участнику движения предъявляются общие требования, такие как запрет на езду в пьяном виде и соблюдение требований разметки и знаков. При этом в настоящее время за отдельные нарушения ПДД ответственность они будут нести как пешеходы или как водители СИМ. Например, за езду по пешеходному тротуару.

«Главное, на что следует обратить внимание, — это вес СИМ и его мощность. Если мотор будет от 0,25 до 4 кВт, это уже будет считаться мопедом, а значит, для его управления потребуется получать права категории М, а вот мощнее 4 кВт — это уже мотоцикл. Параметры мощности и веса указываются в техническом паспорте к устройству», — посоветовал Кривцун.

Штраф за езду в нетрезвом виде для водителей электросамокатов составляет 1–1,5 тыс. рублей. За езду на СИМ с превышением скорости или за езду по запрещенной местности — 800 рублей.

«Аналогичный штраф назначают за езду вдвоем на электросамокате, штраф за выезд на дорогу с ограничением скорости 60 км/ч составляет 1 тыс. рублей, штраф за причинение вреда здоровью человека легкой или средней тяжести по неосторожности составляет 1–15 тыс. рублей, штраф за непредоставление преимущества пешеходу — 1,5–2,5 тыс. рублей», — пояснил эксперт.

Кривцун отметил, что важно обращать внимание на условия договора аренды СИМ — в нем могут содержаться дополнительные пени (неустойки, штрафы) за отдельные нарушения договора проката.

«Так, уже в прошлом году ряду пользователей СИМ выставлялись договорные неустойки в 100 тыс. рублей за передачу или прокат на СИМ малолетних детей и другие нарушения», — рассказал он.

7 марта совладелец страхового брокера Mainsgroup Павел Озеров оценил возможность введения полиса ОСАГО для электросамокатов. По его словам, эта тема обсуждается уже несколько лет, но значительных изменений в страховой защите не произошло, отметил он. Лимиты покрытия в случае введения ОСАГО для электросамокатов должны быть не меньше, чем традиционные: до 500 тыс. рублей на возмещение вреда жизни или здоровью, до 400 тыс. рублей на возмещение материального ущерба каждому пострадавшему, отметил он.