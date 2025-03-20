В МИДе указали на рост числа нежелающих поддерживать конфликт на Украине стран ЕС

Страны — участницы Европейского союза (ЕС) игнорируют растущее число государств блока, которые не разделяют идею продолжения конфликта на Украине. Об этом 20 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий».

Она уточнила, что европейские страны уже на протяжении нескольких лет пытаются договориться по суммам предоставления Украине военной помощи. По ее словам, Москва внимательно отслеживает дискуссии по данному вопросу.

Захарова подчеркнула, что российская сторона наблюдает попытки нынешнего руководства Евросоюза и отдельных стран — участниц блока навязать агрессивную логику другим государствам.

«Удивление вызывает, что в Брюсселе не видят и стараются не замечать, что в самом ЕС растет число тех, кто не разделяет идеи продолжения открытой части конфликта или тем более войны с Россией, нынешней или гибридной, или как уже договорились некоторые в ЕС, открытого противостояния с Россией», — заявила она на брифинге.

По ее словам, страны Евросоюза не берут в расчет стремление своих граждан жить в мире, спокойствии и благополучии.

Захарова подчеркнула, что в Европе сложили инструментарий дипломата и взялись за агрессивную риторику. Она уточнила, что дипломатия Брюсселя продемонстрировала неспособность предложить разумную стратегию для урегулирования конфликта.

Официальный представитель МИД России отметила, что еще год назад европейские страны критиковали Россию за упоминание ядерного оружия, однако в настоящее время самостоятельно публично поднимают данный вопрос и не называют это агрессивной ядерной риторикой.

По словам Захаровой, российская сторона будет анализировать, следить и предпринимать соответствующие шаги, меры и действия.

14 марта Euractiv сообщил, что в Евросоюзе (ЕС) намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Уточнялось, что каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». При этом ЕС будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.

Газета La Stampa 20 марта сообщила, что ряд государств отверг план главы европейской дипломатии Каи Каллас о предоставлении Украине оружия на сумму €40 млрд. По данным издания, инициативу не поддержали Италия, Испания, Португалия и Франция.