Пушилин посмертно наградил бойца бригады «Ветераны» звездой Героя ДНР

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 20 марта посмертно наградил звездой Героя ДНР заместителя командира 3-й роты отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) «Ветераны» с позывным Граф.

Уточняется, что глава региона вручил награду вдове военнослужащего. Также Пушилин посмертно наградил орденом республики заместителя командира 3-й роты ОДШБр «Ветераны» с позывным Кэп, передав награду родителям бойца.

«Наша задача помнить их подвиг, передать следующим поколениям данный пример», — отметил глава ДНР.

Командир 3-й роты бригады с позывным Горец назвал награжденных бойцов настоящими патриотами.

«Достойные ребята. Таким бы ребятам потомство оставлять, воспитывать <... > такими, какими они были сами. Уверен, правильное воспитание было бы и таких патриотов было бы побольше», — сказал он.

В августе 2023 года Пушилин наградил звездами Героя ДНР экипаж танка «Алеша», остановивший атаку колонны Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Золотые звезды героев ДНР были вручены старшему лейтенанту Расиму Баксикову, лейтенанту Александру Левакову и наводчику-оператору Алексею Неустроеву. Командир дивизии генерал-майор Игорь Кузьменков был удостоен звания Героя ДНР.