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Тарпищева переизбрали членом МОК
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Тарпищева переизбрали членом МОК

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Главу Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева переизбрали членом Международного олимпийского комитета (МОК) до 31 декабря 2028 года. Об этом 20 марта сообщается на официальном YouTube-канале МОК.

Тарпищев является членом МОК с 1996 года. Он занимает пост президента ФТР с 1999 года. Единым голосованием избирались 10 членов, из 105 голосовавших 104 проголосовали за, один — против.

144-я сессия МОК проходит в Греции с 18 по 21 марта. На голосовании выберут нового президента организации.

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20 марта в Кремле выразили надежду на изменения политики МОК после смены руководства. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России важно, чтобы российские спортсмены вернулись на международные соревнования.

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