В Кремле выразили надежду на изменения политики МОК после смены руководства
В Кремле надеются на изменения политики Международного олимпийского комитета (МОК) после избрания нового президента. Об этом 20 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы надеемся, что все-таки принцип «спорт вне политики» восторжествует, и мы надеемся, что МОК в этом плане исправит ситуацию», — сказал Песков.
Официальный представитель Кремля добавил, что стране важно, чтобы российские спортсмены вернулись на международные соревнования.
В рамках 144-й сессии Международного олимпийского комитета в Греции более 100 членов организации выберут на тайном голосовании президента МОК.
Ранее, 10 марта, кандидат в президенты МОК Моринари Ватанабэ заявил о намерении вернуть российских спортсменов на международную арену. Также Ватанабэ подчеркнул, что приложит все усилия для восстановления участия россиян в крупных спортивных событиях.