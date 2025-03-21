Уроки русского: Россия наращивает присутствие в странах Евразии

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о создании Евразийской ассоциации поддержки русского языка. Организация займется продвижением русского языка, культуры и традиционных ценностей на постсоветском пространстве и за его пределами. Подробности — в материале «Известий».

Минпросвещения готовит программу для зарубежных стран

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве объявил о создании Евразийской ассоциации поддержки русского языка. По его словам, организация займется продвижением русского языка, культуры и традиционных ценностей. «Это очень важный шаг навстречу дружественным странам не только Евразии, но и Латинской Америки и Африки. Я уверен, что такое взаимодействие, обмен и обогащение культур всем пойдет на пользу», — подчеркнул он.

Предполагается, что в рамках проекта во всех странах ЕАЭС и СНГ откроются центры изучения русского языка, которые в приоритетном порядке будут обеспечиваться учебной и художественной литературой. На базе этих центров будут проводиться многочисленные гуманитарные мероприятия, созданы локальные сообщества с участием представителей НКО и местного бизнеса.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кроме того, при центрах планируется открыть книжные лавки и магазины, запустить курсы для учителей русского языка, организовать для школьников олимпиады по русскому языку. Наконец, в этих центрах периодически будут проводиться встречи с российскими писателями, будет запущена также специальная программа «Классная дружба», в рамках которой школьники из стран СНГ смогут учиться по обмену. Дополнительные подробности пока не сообщаются, «Известия» отправляли запрос в министерство просвещения, но ответ пока не поступил.

Начальник управления образования Центра международного сотрудничества Минпросвещения Елизавета Хамраева при этом подчеркивала, что русский язык становится важным экспортным продуктом. По ее словам, президент России Владимир Путин поставил задачу принимать в российских вузах больше иностранных абитуриентов, ведется работа на местах в школах и детских садах. «Важно создать непрерывный образовательный трек, и евразийская ассоциация может стать такой платформой», — отметила она.

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

В свою очередь, лидер молдавского политического блока «Победа» Илан Шор сообщил, что русский язык на постсоветском пространстве является объединяющим фактором. «Мы обязаны это поддержать, чтобы молодежь его знала. На примере Молдовы могу сказать, что взрослое поколение знает русский язык, а молодежь всё меньше и меньше. Некоторые политические лидеры способствуют такой ситуации, им не нужно, чтобы людей что-то объединяло», — рассуждает он.

Статус русского языка в мире

Русский язык остается важным связующим фактором на постсоветском пространстве. При этом его статус в разных странах различен, в некоторых государствах его позиции защищены законом. Так, в Белоруссии он признан государственным (вместе с белорусским), в Казахстане и Киргизии — официальным (используется вместе с государственным языком в различных учреждениях), в Таджикистане — языком межнационального общения.

В некоторых странах его позиции законодательно не регулируются, но положение остается относительно комфортным. Так, в армянской конституции только армянский признается государственным, другие языки не упоминаются. При этом в стране работают десятки русских школ, образование на русском можно получить в нескольких вузах. Кроме того, некоторые СМИ издаются на русском, в стране транслируются российские телеканалы, в Ереване продолжает работать русский драматический театр.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В некоторых других странах вокруг гуманитарных вопросов идет многолетняя борьба. Так, в Молдавии еще в 1989 году приняли закон о языке, русскому тогда было отказано в статусе второго государственного, это стало одной из причин войны в Приднестровье и конфликта в Гагаузии. Далее русскому присвоили статус языка межнационального общения, но в 2018 году Конституционный суд это решение отменил, в 2021-м вердикт вынесли повторно.

В итоге всё делопроизводство и работа органов власти ведутся на государственном языке, который с 2023 года называется румынским. В последнее время также усиливается давление на русский в сфере образования. Так, министр образования Молдавии Дэн Перчун заявил, что предмет «История и культура русского народа», который преподают в школах с русским языком обучения, пропагандирует «кремлевские нарративы». Депутат от правящей партии Наталья Давидович при этом предложила постепенно свести до минимума изучение русского в молдавских школах.

Фото: Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev

В целом положение русского языка на евразийском пространстве динамичное. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина в своем специальном исследовании констатировал, что после распада Советского Союза число обучающихся на русском в ближнем зарубежье упало вдвое, сократившись до 20% от общего числа школьников. В абсолютных цифрах число уменьшилось с 9,2 млн до 4,06 млн человек.

Наибольшее падение отмечено в Литве, Грузии, Армении и Туркменистане, рекордсменом стала Украина, где учащихся на русском стало на 3 млн меньше. В двух странах — Киргизии и Белоруссии — при этом зафиксирован заметный рост. В последнее десятилетие также растут показатели в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Азербайджане. «Это связано с демографическим фактором, высокой конкурентоспособностью такого образования и прямой поддержкой на государственном уровне», — отмечается в исследовании.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Российские власти с начала 2000-х годов занимаются поддержкой и пропагандой русского языка и культуры, в 2015 году для этого приняли Концепцию поддержки и продвижения русского языка за рубежом, запустили федеральную целевую программу. Важную роль в этой работе играет Россотрудничество (подведомственное МИД федеральное агентство), которое в 80 странах открыло свои представительства — Русские дома. В них есть библиотеки и читальные залы, устраиваются кинопоказы, выставки, конкурсы, лекции, проводятся праздники.

Ведомство также регулярно организует курсы повышения квалификации для преподавателей в тех странах, где есть запрос на такое обучение; проводит социологические исследования, чтобы понять, как адаптировать программы под потребности целевой аудитории. «Важно, чтобы язык учили не абстрактно, а ради практической пользы. Надо понять, какова мотивация учащихся, какие форматы обучения востребованы», — подчеркивал замруководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов. Судя по всему, теперь к этой работе активнее подключится и министерство просвещения.

Что говорят эксперты

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что создание Евразийской ассоциации поддержки русского языка отвечает интересам и России, и соседних стран.

— Русский язык в ближнем зарубежье зачастую преподают коммерческие структуры, у них разные стандарты, уровень педагогов, глубина изучения. Важно навести порядок в этой сфере, определенным образом ее стандартизировать. Это в наших общих интересах — мы не можем отказаться от зарубежной рабочей силы, этим странам важны наши рынки и рабочие места, — отмечает он.

Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков называет сохранение позиций русского языка в зарубежных странах важным политическим вопросом.

— Продвижение российской «мягкой силы» невозможно без решения этой задачи, от ее результатов зависит работа с информационным пространством соответствующих стран, реализация культурных и образовательных программ и многое другое. Неслучайно вопрос строительства русских школ или обучения педагогов в российских вузах обычно становится одной из тем на межгосударственных переговорах. Я уверен, что в таких условиях новые организации, которые будут заниматься этой темой, получат серьезную федеральную поддержку, — объясняет он.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Собеседник добавляет, что Москва в ближайшем будущем окажется перед серьезным вызовом — на постсоветском пространстве произойдет смена поколений, в обществе и элитных группах на первый план всё активнее будут выдвигаться люди, которые не застали СССР.