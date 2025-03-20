Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов поставил на контроль строительство нового здания штаба Каспийской флотилии
Происшествия
Порядка 30 домов повреждены в Энгельсе в результате атаки БПЛА
Спорт
Фетисов назвал идею игры сборных КХЛ и НХЛ продуманным шагом Путина
Мир
Трамп указал на необходимость поддерживать отношения с РФ
Общество
МИЦ «Известия» и телеканал Al Mayadeen подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
Шошоакэ назвала причиной своего недопуска к выборам президента Румынии поддержку Путина
Армия
ВС РФ нанесли удар по воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ
Общество
Жителя Бердянска приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену
Общество
Четверым обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» продлили арест на два месяца
Авто
В России спрогнозировали падение продаж новых автомобилей
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» в 2025 году пройдет 28 июня
Мир
Путин поддержал усилия руководства Сирии по скорейшей стабилизации обстановки в стране
Общество
Средний чек россиян в ресторанах и кафе вырос на 13%
Мир
Еврокомиссия перевела Украине очередной транш помощи в размере €1 млрд
Мир
В Роспотребнадзоре исключили распространение лихорадки Оропуш в России
Общество
В СК РФ зафиксировали доказательства атаки дронов ВСУ по жилью в Курской области
Армия
ВСУ потеряли на белгородском направлении четыре танка и 19 бронемашин

В России выявили самую дорогую подержанную машину

«Журнал Авто.ру»: Lamborghini Sian с пробегом оказался самым дорогим на вторичке
0
EN
Фото: Global Look Press/Jan Huebner/Ulrich, via www.imag
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Самым дорогим подержанным автомобилем в России из имеющихся в наличии на вторичном рынке страны оказался четырехлетний суперкар Lamborghini Sian. Купе с заявленным пробегом 400 км выставили на продажу в Москве и оценили в 500 млн рублей, сообщает «Журнал Авто.ру» 20 марта.

Представленный в Москве суперкар окрашен в серый матовый цвет с золотистыми акцентами и гоночным номером 63 на кузове. Интерьер выполнен в той же цветовой гамме из кожи, алькантары и карбона.

Всего Lamborghini с 2020 по 2023 год выпустила 63 экземпляра Sian, отделка всех автомобилей была оформлена по индивидуальным заказам. Эта модель стала первой электрифицированной в линейке марки: она оснащается 785-сильным двигателем V12 6.5 с 35-сильным электромотором. Ускорение до первой «сотни» занимает 2,8 секунды, максимальная скорость составляет 350 км/ч.

​​​​​​​Пересадка сердца: дизельная версия внедорожника из Ульяновска
«Известия» первыми протестировали работающий на солярке «УАЗ Патриот»

Накануне сообщалось, что кроссовер Aurus Komendant впервые появился в продаже на вторичном рынке. Автомобиль 2023 года выпуска проехал 11,7 тыс. км, его оценили в 43 млн рублей. Выставленный на продажу автомобиль полностью оклеен защитной полиуретановой пленкой и покрыт керамическим составом поверх нее.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025