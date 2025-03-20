В России выявили самую дорогую подержанную машину

Самым дорогим подержанным автомобилем в России из имеющихся в наличии на вторичном рынке страны оказался четырехлетний суперкар Lamborghini Sian. Купе с заявленным пробегом 400 км выставили на продажу в Москве и оценили в 500 млн рублей, сообщает «Журнал Авто.ру» 20 марта.

Представленный в Москве суперкар окрашен в серый матовый цвет с золотистыми акцентами и гоночным номером 63 на кузове. Интерьер выполнен в той же цветовой гамме из кожи, алькантары и карбона.

Всего Lamborghini с 2020 по 2023 год выпустила 63 экземпляра Sian, отделка всех автомобилей была оформлена по индивидуальным заказам. Эта модель стала первой электрифицированной в линейке марки: она оснащается 785-сильным двигателем V12 6.5 с 35-сильным электромотором. Ускорение до первой «сотни» занимает 2,8 секунды, максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Накануне сообщалось, что кроссовер Aurus Komendant впервые появился в продаже на вторичном рынке. Автомобиль 2023 года выпуска проехал 11,7 тыс. км, его оценили в 43 млн рублей. Выставленный на продажу автомобиль полностью оклеен защитной полиуретановой пленкой и покрыт керамическим составом поверх нее.