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В Евросоюзе заявили о кризисе на рынке яиц

В ЕП потребовали от Еврокомиссии принять меры из-за кризиса на рынке яиц
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Фото: REUTERS/Diego Vara
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Депутат Европарламента (ЕП) от Румынии Дэниел Буда выразил обеспокоенность из-за кризиса на рынке яиц в Евросоюзе (ЕС). Об этом говорится в обращении парламентария к Еврокомиссии (ЕК).

«Рынок яиц в ЕС столкнулся с кризисом, вызванным вспышками птичьего гриппа, такими как недавняя вспышка в Польше, где были уничтожены миллионы птиц», — цитирует Буду Lenta.Ru.

Он подчеркнул, что кризис повлиял на производство, что ставит под угрозу стабильность агропродовольственного рынка ЕС.

Парламентарий обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, какие срочные меры она планирует принять для поддержки пострадавших производителей.

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Ранее, 31 октября 2024 года, агентство Reuters сообщило, что в странах Евросоюза выросла заболеваемость гриппом среди домашней птицы. Уточнялось, что вспышки гриппом могут привести к вирусной эпидемии.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 19 марта обвинила администрацию экс-президента США Джо Байдена в убийстве перед своим уходом почти 8 млн кур по всей стране, сообщает 360.ru.

Телеканал CNN 14 января сообщил, что граждане США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа. Уточнялось, что восстановление стабильности на рынке продуктов в стране может занять от шести до девяти месяцев. Кроме того, дефицит привел к росту цен на яйца. 7 февраля стало известно, что на фоне дефицита магазины в США ввели ограничения на покупку яиц.

Корреспондент «Известий» Николай Мастеров 9 февраля сообщил, что на фоне птичьего гриппа цена за десяток яиц выросла до $7.

7 марта стало известно, что Соединенные Штаты столкнулись с трудностями в поисках поставщиков яиц для импорта на фоне роста розничных цен в стране, передает RT.

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