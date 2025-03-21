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Синоптики пообещали москвичам преимущественно ясную погоду в выходные

«Яндекс Погода»: в выходные москвичей ожидает преимущественно ясная погода
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В выходные, 22 и 23 марта, москвичей ожидает преимущественно ясная погода. В оба дня осадков не ожидается, следует из данных сервиса «Яндекс Погода», с которыми ознакомились «Известия» 21 марта.

В субботу, 22 марта, в Москве будет солнечно, осадки не предвидятся. Порывы умеренного северо-восточного ветра будут доходить до 4,7 м/с. Утром температура составит 0 градусов, днем сохранится на уровне +2…+4, а к ночи опустится до –1…–2.

«В подмосковных городах, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура в течение дня составит около +3», — отметили синоптики.

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В воскресенье, 23 марта, погода в столице будет облачной, осадков не ожидается. Температура утром составит –1…–2, днем поднимется до +4...+5, а ночью сохранится на уровне 0…+1. Ожидается слабый ветер, днем порывы достигнут 1,6 м/с. При этом в центральных районах столицы (Тверской, Арбат, Таганский, Якиманка) в течение всего дня температура будет на один градус выше, чем в остальных частях города.

В то же время в сервисе прогнозируют, что в Подмосковье условия останутся аналогичными: в течение всего дня осадки не предвидятся, а температура будет на уровне московских значений или максимум на один градус ниже.

Ранее, 18 марта, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 23 марта в Москве ожидается рекорд максимального суточного атмосферного давления, которое достигнет 766 мм ртутного столба. На европейскую территорию России придет мощный антициклон.

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