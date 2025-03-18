Рекорд максимального суточного атмосферного давления ожидается в Москве 23 марта. Об этом 18 марта сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода в Москве готовит подарок метеорологам на их профессиональный праздник. 23 марта, в воскресенье, отмечается Всемирный метеорологический день», — рассказала метеоролог в своем Telegram-канале.

По словам Поздняковой, в тот день на европейскую территорию России придет мощный антициклон. Атмосферное давление в столице достигнет 766 мм ртутного столба — рекордного показателя. Отмечается, что ранее особо высокое атмосферное давление было зафиксировано 23 марта 1941 года. Его показатель составлял 764,1 мм ртутного столба.

По информации синоптика, в этот день температура воздуха в Москве достигнет +10...+12 градусов.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала весны. В центре Москвы температура воздуха составила –3,5 градуса, на окраинах — –10,9, в Новой Москве — –13,5 градуса.