Бойцы ВС РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика ВСУ выехать из Суджи

Бойцы сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» Минобороны РФ рассказали о случае с украинским боевиком, который пытался выехать из Суджи Курской области, переодевшись в бабушку.

«Переоделся в бабулю, у него был паспорт, видимо, какая-то бабушка жила, украл, может. Он переоделся в ее одежду и по ее документам хотел выехать», — рассказал боец САГ «Пресса» спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Улыбка.

По словам российских военных, часть украинских боевиков продолжают находить в подвалах и заброшенных зданиях города. Основной задачей подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) остается продолжение наступления и выдавливание противника всеми способами.

«Один из самых боевых танков подразделения «Мангал» уже несколько раз получал повреждения. Его заново переделали, появились маскировочная сеть, динамическая защита. Парни работают уже достаточно долгое время», — отметил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

По его словам, танкисты и артиллеристы спецназа «Ахмат» МО РФ готовы к выполнению дальнейших задач в курском приграничье.

Командир взвода огневой поддержки с позывным Апостол 15 марта сообщил, что при передвижении в Судже российские солдаты используют опознавательные сигналы «свой – чужой» с целью распознать противника. По его словам, если по запросу ответа нет, значит, впереди украинский боевик. Отмечается, что противник пытается отойти к своим войскам по два-три человека, прячется по городу, по подвалам, поэтому его приходится находить.