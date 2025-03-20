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Эксперт рассказал о снижении вложений РФ в гособлигации США

Эксперт Шатов: РФ покинула список крупнейших держателей гособлигаций США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Снижение вложений России в американские гособлигации остается частью долгосрочной стратегии, которая может измениться только в случае улучшения международной обстановки. Об этом рассказал «Известиям» 20 марта партнер Capital Lab Евгений Шатов.

«Россия давно покинула список крупнейших держателей американских гособлигаций. Сейчас лидером является Япония, которая увеличила свои вложения до $1,079 трлн. На втором месте — Китай с $760,8 млрд, а на третьем — Великобритания, увеличившая объем до $740,2 млрд», — объяснил он.

По его словам, в некоторые месяцы объемы вложений РФ в государственные облигации США временно росли, но затем снова сокращались. Однозначной тенденции к увеличению нет.

Эксперт не исключил, что в случае улучшения дипломатических отношений между США и Россией, а также снятия санкций, объемы вложений могут начать расти. Однако пока такой тенденции не наблюдается.

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Говоря о прогнозах, Шатов отметил, что казначейские облигации США остаются одними из самых надежных финансовых инструментов в мире.

«Они имеют высший рейтинг надежности AAA и считаются эталоном безрисковой доходности. Их котировки используются для расчета многих макроэкономических индикаторов», — пояснил он.

Среди особенностей американских гособлигаций эксперт выделил их ликвидность и разнообразие. Treasuries включают в себя краткосрочные векселя (T-Bills), среднесрочные ноты (T-Notes) и долгосрочные бонды (T-Bonds). Также существуют облигации, защищенные от инфляции (TIPS), и ноты с плавающей ставкой (FRNs).

Несмотря на высокую надежность, эксперт указал и на минусы таких вложений.

«Доходность по Treasuries может быть ниже, чем по другим инструментам, особенно в условиях низких процентных ставок. Кроме того, для инвесторов из стран, находящихся под санкциями, доступ к этим бумагам может быть ограничен», — подытожил Шатов.

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев рассказал 6 марта о необычных способах инвестирования. По словам эксперта, одним из них является выращивание и продажа бонсай, преимущество которых заключается в неприхотливости и относительно низких затратах на содержание. Астафьев также назвал перспективным направлением для инвестиций такие увлечения, как коллекционные куклы, комиксы и видеоигры.

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