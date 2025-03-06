Эксперт рассказал о необычных способах инвестирования

В условиях растущего интереса россиян к инвестициям эксперты всё чаще обращают внимание на нестандартные способы вложения средств, которые могут приносить стабильный доход. При этом многие инвесторы ищут альтернативные варианты, выходящие за рамки традиционных инструментов, таких как акции или недвижимость. Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев рассказал 6 марта «Известиям» о неочевидных способах инвестирования.

Одним из них является выращивание и продажа бонсай, заметил он. Эти миниатюрные деревья, которые превращаются в настоящие произведения искусства благодаря уходу и формированию, становятся всё более популярными не только среди садоводов, но и среди инвесторов. Преимущество бонсай заключается в относительно низких затратах на содержание и возможности выращивания даже в условиях квартиры. Стоимость деревьев напрямую зависит от их возраста и качества ухода: годовалые экземпляры можно продать за 1–1,5 тыс. рублей, а трех- или пятилетние — уже за 12 тыс. рублей и выше. Средняя цена трехлетнего бонсай составляет около 4,5 тыс. рублей.

Еще одним неочевидным, но перспективным направлением для инвестиций являются так называемые «детские увлечения» — коллекционные куклы, комиксы, видеоигры и другие предметы, вызывающие ностальгию, уточнил эксперт.

«Ценность игрушек заключается не только в эмоциональной привязанности, но и в редкости. Например, наборы Lego, выпускаемые ограниченными тиражами, демонстрируют среднюю доходность не менее 11% в год. Особенно ценятся запечатанные наборы, связанные с популярными фильмами или книгами», — сказал Астафьев.

Эксперт отметил, что такие инвестиции требуют глубокого понимания рынка и терпения, но при грамотном подходе могут стать источником стабильного пассивного дохода. Главное — учитывать риски и тщательно изучать спрос на выбранные активы.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

В минувшем году, 29 декабря, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям» о преимуществах банковских вкладов. По его словам, для вкладчиков банковский депозит — это возможность обезопасить свои сбережения, сохранить их и даже увеличить, а для кредитных организаций — способ получить свободные средства, которые будут работать и приносить доход.