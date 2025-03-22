Эксперт рассказал о способах поступления в вуз без ЕГЭ

Поступление в вуз у многих ассоциируется с обязательной сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Однако существуют категории выпускников, которые могут поступить в вуз без него. Совсем скоро начнут работу приемные комиссии. Об альтернативных способах «Известиям» 22 марта рассказал методист по истории и обществознанию «Онлайн-школы №1» Роман Шеренков.

По его словам, в вуз без ЕГЭ могут поступить люди с ограниченными возможностями, абитуриенты с дипломом о среднем профессиональном образовании (СПО), выпускники школ, окончившие обучение до 1 января 2009 года, иностранцы и поступающие с уже имеющимся дипломом о высшем образовании. Поступить в вуз без ЕГЭ можно также на основе участия в олимпиадах и конкурсах.

«Например, в нескольких вузах России принимаются результаты межвузовской олимпиады «Ломоносов» от МГУ и олимпиады «Будущее Сибири» от НГТУ. Есть также общие олимпиады, результаты которых ценятся во многих вузах, например, ОРМО или ВСОШ. Некоторые вузы в случае победы участника в профильных олимпиадах дают сразу до 100 баллов при поступлении», — сказал Шеренков.

Также стоит обратить внимание на конкурсы. Кроме того, дополнительные баллы могут дать такие достижения, как золотая медаль в школе, участие в Олимпийских играх, сдача нормативов ГТО и волонтерская деятельность.

«Вступительные экзамены проходят в разных форматах. Чаще всего это письменная работа по одному или нескольким школьным предметам. Иногда внутреннее испытание проходит в форме собеседования или даже физических упражнений. Это зависит от выбранной специальности. Некоторые учебные заведения принимают абитуриентов лишь на основании испытания творческой и/или профессиональной направленности», — добавил эксперт.

Шеренков отметил, что подготовиться к поступлению в вуз можно несколькими способами: обратиться к репетитору или на курсы подготовки либо самостоятельно.

20 марта глава учебной части школы ЕГЭ-Центра Олеся Маерова рассказала «Известиям» о стратегии подготовки к ЕГЭ с учетом будущей специализации. По ее словам, задача ученика — сосредоточиться на тех предметах, которые станут «билетами» на выбранную специальность. Чем раньше это сделать, тем больше шансов освоить программу на высоком уровне. Стоит заниматься как изучением теории, так и регулярной практической отработкой заданий ЕГЭ, подчеркнула эксперт.