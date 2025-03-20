Эксперт рассказала о стратегии подготовки к ЕГЭ с учетом будущей специализации

Правильно выбранная стратегия подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) напрямую влияет не только на баллы, но и на карьерную траекторию выпускника. О том, как следует выбирать предметы, чтобы достичь желаемых профессиональных целей, 20 марта «Известиям» рассказала глава учебной части школы ЕГЭ-Центра Олеся Маерова.

«Почти треть выпускников каждый год меняет свои планы относительно экзаменов непосредственно перед подачей документов в вузы. Причины тому — отсутствие заблаговременной стратегии и недостаточное понимание своих профессиональных целей. Цена такой ошибки — потерянное время, финансовые затраты и эмоциональное выгорание», — сказала она.

Также эксперт посоветовала не выбирать предметы лишь исходя из их популярности и «моды» на определенные специальности. По ее словам, понять, какая деятельность будет интересна и актуальна, помогают консультации с экспертами и анализ рынка труда. Исходя из этого можно выбрать нужные предметы на ЕГЭ.

«Задача ученика — сосредоточиться на тех предметах, которые станут «билетами» на выбранную специальность. Чем раньше это сделать, тем больше шансов освоить программу на высоком уровне. Регулярные тематические занятия и практика в решении тестов формируют стабильные знания», — подчеркнула Маерова.

Также она рекомендовала заниматься как глубоким изучением теории по выбранным предметам, так и регулярной практической отработкой заданий ЕГЭ.

«Регулярные промежуточные тестирования и мониторинг прогресса позволяют корректировать учебный план. Это дает возможность вовремя выявить слабые места и оперативно подтянуть знания там, где это необходимо больше всего», — добавила эксперт.

Основными ошибками в подготовке она назвала отсутствие регулярных занятий, игнорирование профориентации и допущение выгорания.

«Грамотно подобранные предметы, четкое понимание своих целей и возможностей, системный подход к занятиям — то, что поможет выпускнику не просто успешно сдать ЕГЭ, но и уверенно войти во взрослую профессиональную жизнь», — заключила Маерова.

13 марта преподаватель математики школы ЕГЭ-Центра Анастасия Фомичева рассказала «Известиям» о способах подготовки к ЕГЭ по математике. Эксперт рекомендовала определить проблемные темы с помощью диагностического теста. Полезно решать задачи разного уровня сложности, меняя условия. Это поможет увидеть взаимосвязи между различными темами и укрепить навыки работы с материалом. Также она отметила, что эффективнее заниматься по 30–40 минут с короткими паузами, чем пытаться осилить весь материал за один вечер.