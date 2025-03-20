Врач назвал неочевидные признаки рака груди

Рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин, рассказал в четверг, 20 марта, маммолог-онколог клиники «Медскан Hadassah» Максим Сецко. Врач назвал пять неочевидных признаков болезни.

«С возрастом шансы перенести рак груди увеличиваются, но и молодые женщины не защищены от болезни. Важно регулярно приходить на осмотры к маммологу даже тогда, когда ничего не беспокоит. И, конечно, если появились настораживающие симптомы, не нужно откладывать визит», — посоветовал Сецко в разговоре с Lenta.Ru.

Он объяснил, что шансы вылечить рак молочной железы зависят от стадии, на которой обнаружена болезнь.

Онколог отметил, что появление плотного узла в мягких тканях груди или в подмышечной области — самый известный признак, но существуют и другие. Так, врач рекомендовал обратить внимание на следующие изменения: «лимонная корка»: когда кожа молочной железы из гладкой становится бугристой и грубой; изменение положения и формы ареолы — он может сместиться вбок или стать втянутым; ощущение стянутости кожи в области одной из молочных желез; изменение цвета кожи — насторожить должна как сильная бледность, так и значительное потемнение; появление выделений из соска в период, не связанный ни с беременностью, ни с кормлением ребенка.

Сецко отметил, что важно приходить на профилактические приемы, проходить скрининговые обследования и обращаться с жалобами на волнующие симптомы, а также предпринимать меры, которые помогают снижать риск рака молочной железы.

«Если на возраст или мутации, связанные с опухолями, повлиять невозможно, то снизить вес и отказаться от алкоголя и курения под силу многим. Такие изменения также пойдут на пользу», — заключил Сецко.

Ранее, 16 февраля, онколог Скандинавского центра здоровья Евгений Гордеев рассказал, что основными причинами появления онкологии являются внешние факторы и генетика, однако существуют и менее очевидные риски.

Так, регулярное потребление подслащенных изделий или промышленных концентратов способно усиливать воспалительные реакции, провоцирующие злокачественные опухоли. В то же время жареная или копченая пища содержит канцерогенные ингредиенты, одновременно нарушая метаболизм.

Врач добавил, что негативно влияют на клетки синтетические консерванты и усилители вкуса, а также некоторые витамины при их большой концентрации в организме.

Ранее, в январе, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российские ученые начали разрабатывать вакцины против рака почек, груди и поджелудочной железы, сообщает 360.ru.