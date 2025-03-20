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Губернатор Костромской области доложил Путину о темпах развития региона

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе Кремля.

В первую очередь глава Костромской области вручил президенту сборник стихотворений от военнослужащих регионального полка.

Он уточнил, что 10 лет назад регион сделал ставку на развитие высокотехнологичной медицинской помощи.

«На сегодняшний день 23 вида высокотехнологичной помощи оказываются. Радует то, что к нам же сегодня едут Москва, Казань. Вроде бы признанные центры здравоохранения, но есть отдельные направления, где наши талантливые доктора дали самые хорошие и серьезные результаты», — поделился он.

Также Ситников доложил президенту о мерах поддержки участников специальной военной операции (СВО), проектах в области промышленности и транспортной инфраструктуры, развитии сельского хозяйства, а также о состоянии сферы образования и о подготовке кадров.

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