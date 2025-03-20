Шошоакэ назвала причиной недопуска к выборам президента Румынии поддержку Путина

Евродепутат, лидер партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ рассказала 20 марта «Известиям», что ее не допустили к выборам президента Румынии из-за поддержки российского лидера Владимира Путина.

«Официальная причина была в том, что я буду поддерживать Путина, потому что я посещала российское посольство с 2022 года и начала выступать за мир в этом регионе. И я создала единственный в мире меморандум о мире «Нейтралитет для Румынии. Мир в Бухаресте» и пригласила Россию, Украину, США, НАТО и все другие страны в Бухарест, в Дворец парламента, для переговоров о мире, потому что нам не нужен конфликт», — сказала она.

Шошоакэ отметила, что ее обвиняли в неуважении к Конституции, хотя она утверждает, что была единственным парламентарием, который постоянно ссылался на Основной закон государства в румынском парламенте.

Кроме того, евродепутат сообщила, что среди дополнительных причин, по которым ей отказали в участии в выборах, была упомянута ее склонность к превышению скорости на дороге, что, по ее мнению, является абсурдным основанием для недопуска.

«На самом деле они боялись того, что я была на первой позиции в реальной статистике», — подчеркнула Шошоакэ.

Помимо этого лидер партии также раскритиковала Конституционный суд Румынии, назвав его политической организацией, где судьи связаны с правительственными партиями.

Она упомянула о своих «очень хороших отношениях» с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам Шошоакэ, та ее ненавидит за обвинения в адрес Евросоюза в связи с пандемией, когда погибли более 65 тыс. румын. Она заверила, что ни она, ни ее народ не забудут и не простят этого.

15 марта Центральное избирательное бюро (ЦИБ) Румынии не допустило Шошоакэ до участия в повторных президентских выборах в мае. Уточняется, что за выдвижение ее кандидатуры проголосовали только три члена ЦИБ, 10 членов проголосовали против.

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, оппозиционный политик Кэлин Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.