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В России произошло 210 ДТП за минувшие сутки

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Фото: ТАСС/Синицын Михаил
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За прошедшие сутки на российских дорогах зафиксировано 210 ДТП, в которых погибли 23 и получили ранения 266 человек. 18 из погибших были водителями и пассажирами. Об этом 20 марта сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 70 ДТП с участием пешеходов погибли пять человек, еще 71 получил ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 10 детей-пешеходов, половина из которых травмирована на пешеходных переходах. Из общего числа происшествий с пешеходами 24 произошли на пешеходных переходах и 46 вне зоны их действия. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 22 ДТП, в них получили ранения 25 юных участников дорожного движения, в том числе 14 пассажиров. Погибших детей нет.

В среду зафиксировано 14 ДТП с участием автобусов, в которых погибли четыре человека, еще 36 участникам дорожного движения, в том числе пяти детям-пассажирам, потребовалась медицинская помощь. Причиной пяти происшествий с автобусами стали нарушения ПДД, допущенные их водителями.

Так, в Ростове-на-Дону водитель городского автобуса, перевозившего 25 пассажиров, столкнулся с двигавшимся впереди него в попутном направлении другим городским автобусом с 30 пассажирами в салоне. В результате ДТП 11 пассажиров обоих автобусов получили телесные повреждения и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

ДТП с участием микроавтобуса произошло в Дагестане по вине водителя специализированной «Газели». На 432-м км федеральной автодороги Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала 22-летний водитель рефрижераторного фургона марки «ГАЗ-172412» при обгоне выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем, после этого уже вновь в своей полосе движения столкнулся со вторым грузовиком, а затем снова на встречке — с междугородним микроавтобусом, следовавшим с 13 пассажирами. В автоаварии погибли водитель «Газели», 60-летний водитель автобуса и два его пассажира. Еще десять пассажиров автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напомнила автомобилистам, что жизнь и здоровье их пассажиров зависят от навыков, стажа вождения, самочувствия и законопослушного поведения на дороге. При управлении автомашиной, в салоне которой находятся дети-пассажиры, следует быть вдвойне внимательными и осмотрительными, чтобы не создавать аварийных ситуаций. Следует не отвлекаться за рулем, не превышать установленный скоростной режим, соблюдать безопасные боковой интервал и дистанцию между транспортными средствами, отказаться от рискованной манеры управления автомашиной, обгонов и выездов на полосу встречного движения даже в разрешенных для этого местах.

«Всегда оставляйте себе запас времени на то, чтобы успеть адекватно отреагировать на возможное в любой момент изменение дорожной ситуации. Также обращаем внимание водителей на строгое соблюдение правил перевозки детей с использованием автолюлек, автокресел и других детских удерживающих устройств, соответствующих возрасту, росту и весу перевозимого ребенка, а также на правильное их расположение и крепление внутри салона. Берегите своих юных пассажиров, не допуская со своей стороны даже предпосылок к возможной трагедии», — подчеркнул в беседе с «Известиями» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

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Ранее в этот день Госавтоинспекция Москвы анонсировала проведение рейда «Велокурьер», который направлен на профилактику правонарушений среди работников служб доставки на электровелосипедах и средствах индивидуальной мобильности.

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