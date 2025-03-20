Госавтоинспекция проведет рейд на велокурьеров в Москве

Госавтоинспекция Москвы анонсировала проведение рейда «Велокурьер», который направлен на профилактику правонарушений среди работников служб доставки на электровелосипедах и средствах индивидуальной мобильности. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале 20 марта. Профилактическое мероприятие пройдет с 21 по 23 марта.

«Сотрудники Госавтоинспекции напомнят данной категории водителей о необходимости быть внимательными на дороге, уважительными к пешеходам при передвижении по тротуарам, использовать защитную экипировку со световозвращающими элементами, а также соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофора», — отметили в ведомстве.

Прошлый рейд столичной Госавтоинспекции был посвящен поиску нетрезвых водителей. По итогам мероприятия, прошедшего с 7 по 9 марта, автоинспекторы пресекли 280 фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, в числе которых 64 автомобилиста находились в состоянии алкогольного опьянения, а 201 отказался от прохождения процедуры медосвидетельствования. Также 15 водителей задержаны по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 264.1 УК РФ.

Ранее в этот день сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции в Санкт-Петербурге провели масштабную операцию «Электровелосипед», чтобы установить, как влияют водители средств индивидуальной мобильности (СИМ) на уровень безопасности дорожного движения. Полицейский рейд проводился с 10 по 14 марта. За этот период в городе зафиксировали девять ДТП с участием электровелосипедов, в которых три человека получили ранения различной степени тяжести.

24 февраля сообщалось, что, согласно данным ГУ МВД по Москве, с начала 2025 года столичные полицейские составили в отношении велокурьеров около 4 тыс. материалов о нарушении правил движения по тротуарам.