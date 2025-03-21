Рельеф костности: инновационные биопленки ускорят приживаемость имплантатов

Российские ученые протестировали несколько вариантов полимерных биопленок и выбрали те варианты, которыми можно покрывать вживляемые в человеческий организм имплантаты . Материалы, вырабатываемые бактериями, будут способствовать ускоренному формированию новых тканей, вызывая при этом минимальную реакцию на инородное тело . Эксперты рассказали «Известиям», что технология будет незаменима после операций, включающих эндопротезирование . И отметили, что сейчас такие покрытия разрабатывают во многих научных коллективах из-за их перспективности .

Приживаемость имплантатов

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) протестировали несколько разновидностей биополимерных пленок, которые могут применяться для изготовления имплантатов в хирургии . Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Изучив их свойства, исследователи выделили те виды, которые будут способствовать ускоренному формированию новых тканей в организме человека, вызывая при этом минимальную реакцию на инородное тело .

Фото: пресс-служба СФУ

Пленки созданы на основе полигидроксиалканоата (ПГА) — полимерного материала биологического происхождения , исследования которого ведутся на базе СФУ более десяти лет. Существенная разница изготовленных пленок, принимавших участие в эксперименте, состоит в особом рельефе поверхностей.

— Биополимер создают бактерии. В зависимости от того, чем мы кормим эти микроорганизмы, получаем полимеры различного состава , — рассказала «Известиям» соавтор исследования, младший научный сотрудник лаборатории биотехнологии новых биоматериалов, ассистент кафедры медицинской биологии СФУ Галина Рыльцева. — От рисунка рельефа, который естественным путем получается на каждом из четырех видов пленок, зависит, как будут реагировать клетки организма — в частности, насколько интенсивной будет реакция воспаления , а она неизбежна даже на такой низкоаллергенный природный материал, как биополимер.

Фото: пресс-служба СФУ

Акцент на «воспалительный потенциал» пленок неслучаен. По словам исследователя, полученными составами можно покрывать различные имплантируемые в организм человека хирургические изделия, такие как металлические имплантаты для восстановления конечностей при переломах, а также кардиологические, урологические, гастроэнтерологические стенты .

Первая «линия обороны» организма, реагирующая на появление инородного тела, — кровь, поэтому ученые изучили, как на пленки из биополимера реагируют красные кровяные тельца — эритроциты. Важной «мишенью» стали также моноциты — клетки крови, участвующие в обнаружении и уничтожении любого инородного агента, попавшего внутрь человеческого тела. Еще исследователи изучили реакцию на биопленки фибробластов — излишние скопления этих клеток могут приводить к образованию фиброзов и рубцовых изменений в органах и тканях.

Фото: пресс-служба СФУ

Ученым нужно было создать наиболее природоподобную структуру с той пористостью, кристалличностью, рельефом, которые в наибольшей степени поспособствуют нарастанию клеток и формированию здоровой ткани вокруг имплантата, попутно снижая воспаление .

— Пленка должна быть практически «невидима» для организма и в идеале улучшать восстановление и заживление тканей, — продолжила Галина Рыльцева.

Зачем нужны биопленки

Пленки формируются в лаборатории биотехнологии новых биоматериалов СФУ из порошкообразного биополимера, растворенного в хлороформе. При испарении растворителя образуется пелена с индивидуальным рельефом поверхности. Каждый из четырех видов изученных пленок обладает различного размера порами, разной прочностью и так далее. Именно эти характеристики покрытий будущих имплантатов должны подавать положительные сигналы клеткам человеческого организма, чтобы быстрее восстанавливались ткани и органы после травмы и (или) оперативного вмешательства .

— Фактически, имитируем с помощью пленок экстраклеточный матрикс. Если взять любую ткань в организме человека — костную, мышечную, эпителиальную — и «убрать» клетки, окажется, что они крепятся на такой вот природный естественный матрикс с уникальной пористой поверхностью. Мы пытаемся добиться подобной структуры с помощью биополимеров, чтобы на них образовывалась такая естественная ткань , — объяснила «Известиям» Галина Рыльцева.

Особенность работы, проведенной в ИТМО, заключается в разработке цифровых моделей таких покрытий. Специалисты строят цифрового двойника материала, анализируют его структуру, шероховатость, механические и физико-химические свойства, а также прогнозируют его поведение в организме.

Фото: пресс-служба СФУ

— Это позволяет нам предсказывать скорость и особенности разрушения покрытия, его взаимодействие с биологической средой, а также регулировать высвобождение активных веществ, если таковые вводятся в состав пленки . Использование современных методов атомно-силовой микроскопии и моделирования в потоке дает возможность заранее определить, как материал поведет себя в конкретных условиях эксплуатации , — сказала «Известиям» директор научно-образовательного центра инфохимии ИТМО, доктор химических наук Екатерина Скорб.

Разработка специальных пленок, которые наносятся на импланты, перспективна , отметил руководитель лаборатории проектирования биопротезов Центра НТИ СамГМУ Андрей Николаенко. После операций, включающих эндопротезирование, пациентов зачастую ждет трудная реабилитация и длительный процесс восстановления, поэтому любые разработки, способные облегчить этот процесс, крайне необходимы .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Подобные пленки разрабатывают многие специалисты — например, ученые Самарского медицинского университета применяют покрытие из полимерных пленок, которые разрушаются в организме, высвобождая лекарство , — прокомментировал эксперт.

По мнению ученых, следующим шагом может стать разработка биоразлагаемых стентов, востребованных в кардиологии для лечения сосудистых заболеваний . С учетом перспектив исследователи уже изучают реакцию клеток эндотелия (ткани, выстилающей кровеносные и лимфатические сосуды) на биопленки с разнообразными поверхностями.