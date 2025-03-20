В Роспотребнадзоре исключили распространение лихорадки Оропуш в России

Роспотребнадзор исключил риски распространения лихорадки Оропуш в России в связи с отсутствием источников инфекции на территории страны. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Туристов предупредили о риске заражения такой лихорадкой в странах Южной Америки, в том числе в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу и на Кубе. Это заболевание передается через укусы мелких мух и некоторых видов комаров. Симптомы болезни — сильная головная боль, мышечная ломка, озноб, светочувствительность, тошнота, рвота и сыпь.

В ведомстве добавили, что сотрудники Роспотребнадзора проводят постоянный информационный мониторинг инфекции в мире и сообщают гражданам о возникающих рисках.

«Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС «Периметр», позволяющей оценить и минимизировать риски завоза опасных инфекционных болезней», — сообщили в пресс-службе.

Также специалисты разработали современные тест-системы для диагностики Оропуш. Их эффективность проверили сотрудники Роспотребнадзора на Кубе.

Уточняется, что вакцины от лихорадки не существует, поэтому необходимо принимать меры предосторожности против укусов комаров в эндемических районах.

Ранее, 11 марта, Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола на территории России. В ведомстве отметили, что держат ситуацию с выявлением случаев заражения в Уганде под оперативным контролем. Роспотребнадзор разработал диагностические наборы, которые способны выявлять генетический материал вируса, и тест-системы для определения антител.