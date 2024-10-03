Завозная лихорадка: вакцина от вируса Марбург прошла первый этап испытаний

Первая в мире вакцина от вируса Марбург при необходимости может быть готова через 9–12 месяцев. Российский препарат уже прошел первый этап клинических испытаний , сообщил «Известиям» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Накануне в Руанде была зафиксирована крупная вспышка инфекции. В ВОЗ объявили об опасности развития эпидемии в Африке . Болезнь, характеризующаяся кровотечением из глаз, уже добралась до Европы . В Роспотребнадзоре сообщили, что держат ситуацию на контроле. По словам российских медиков, вирус действительно очень опасен. Однако они не ожидают пандемии, так как он не передается воздушно-капельным путем.

Первая в мире вакцина от вируса Марбург

На испытания российской вакцины от вируса Марбург понадобится от девяти до 12 месяцев. Препарат уже прошел первую стадию клинических исследований, на которой были подтверждены его безопасность и иммуногенность, но после этого работы были заморожены , рассказал «Известиям» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— В 2022 году мы не только разработали поливалентную вакцину от вирусов Марбург и Эбола, но и завершили первую стадию клинических испытаний. Однако в 2023-м Минздрав счел эту угрозу неактуальной, и два года работы не финансировались . С моей точки зрения, оставшиеся этапы клинических исследований можно провести за 9–12 месяцев, — сказал он.

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Новая вакцина создана на основе гибридного генно-инженерного аденовируса. Тот же принцип используется и в препарате «Спутник V» . По мнению ученого, для ускоренного создания вакцин против любых опасных инфекций, которые потенциально могут вызвать пандемию, нужно сертифицировать саму эту платформ у. Тогда регистрацию ее новых версий под конкретный вирус и другие болезни можно будет проводить по упрощенной процедуре .

30 сентября Всемирная организация здравоохранения сделала официальное предупреждение об опасности эпидемии из-за вспышки вируса Марбург в Руанде. В стране зафиксировали 26 случаев инфицирования этой опасной болезнью, восемь из которых закончились смертью . Заболевших обнаружили в семи из 30 районов страны. Большинство из них — медицинские работники. По оценке ВОЗ, на региональном уровне риск распространения болезни очень высок, однако на глобальном — низок .

Тем не менее первые случаи заражения уже произошли в Европе . Вероятно, болезнь завезли туристы из Руанды.

Лихорадка Марбург — редкое, но очень опасное заболевание, которое передается человеку от летучих мышей , пояснил «Известиям» руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов. Однако животные, способные передавать болезнь, в России не встречаются. Но вирус может распространяться от человека к человеку при прямом контакте с кровью, слюной или через поврежденные слизистые . Воздушно-капельным путем болезнь не передается, поэтому риск развития пандемии ниже, чем в случаях с COVID-19 или гриппом, добавил эксперт.

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— Смертность от болезни может достигать 80–90%. Как и другие геморрагические лихорадки, вирус вызывает высокую температуру, слабость, боли в мышцах, тошноту, рвоту, диарею, внешние и внутренние кровотечения. Например, кровь из глаз. Один из родственников Марбурга — вирус Эбола . В российском климате к геморрагическим лихорадкам относится так называемая мышиная лихорадка. Она передается от мышей к человеку, но человеку от человека не передается, — сказал Альберт Ризванов.

По мнению ученого, угрозы глобальной пандемии Марбург не представляет. Однако из-за редкости заболевания специфических вакцин и антивирусных препаратов от нее нет. Далеко не во всех странах система здравоохранения готова к борьбе с подобными инфекциями , подчеркнул специалист.

Контрольные меры против инфекции

В Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что ситуация со вспышкой лихорадки Марбург находится на контроле у ведомства . Специалисты проводят непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков.

« В пунктах пропуска через государственную границу с помощью системы «Периметр» специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой . Для купирования риска завоза заболевания на территорию страны у Роспотребнадзора имеются разработанная в подведомственном научном учреждении диагностическая тест-система на вирус Марбург, — говорится в официальном заявлении.

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В ведомстве просят россиян учитывать информацию об опасности заражения при планировании поездок .

По словам главного врача клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, вирус Марбург мало изучен и летален. При заражении чаще всего люди умирают от инфекционного токсического шока и кровотечений. Проблема заболевания в том, что из-за редкости о нем почти не думают . Это подтверждает и то, что большинство заболевших — врачи. Скорее всего, в учреждениях им приходилось сталкиваться с единичными случаями.

— Поскольку не было настороженности, с ними работали без средств индивидуальной защиты . Это и стало причиной заболевания медработников. С учетом глобализации его можно унести и достаточно далеко. Собственно говоря, один контактный уже зафиксирован в Бельгии, но он вроде пока чувствует себя нормально, за ним просто ведется наблюдение , — сказал Андрей Поздняков.

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По мнению медика, летальность сможет уменьшить быстрая диагностика и помещение пациента в палату интенсивной терапии, где ему окажут высокоэффективную помощь. Для развития же эпидемии нужны тесные контакты большого количества людей . Например, при Эболе такое случилось, когда хоронили родственников — их омывали, проводили обряды, и люди заражались от трупов , добавил он.